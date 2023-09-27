Суд в Москве назначил акционисту Крисевичу пять лет колонии
Тверской районный суд Москвы приговорил акциониста Павла Крисевича к пяти годам колонии общего режима за акцию на Красной площади в июне 2021 года, сообщила в Telegram группа поддержки осужденного. В июне 2023 года дело отправили на доследование. По мнению прокурора, суд первой инстанции при рассмотрении не учел «идеологический мотив» Павла Крисевича.
Павел Крисевич в зале суда
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
11 июня 2021 года Павел Крисевич вышел на Красную площадь, где дважды выстрелил в воздух шумовыми патронами, а затем направил пистолет на себя. Молодой человек объяснил, что хотел выступить против «политических репрессий в России».
Первоначально акциониста обвиняли в хулиганстве, совершенном с применением оружия группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК). Однако позднее из обвинения исключили пункт о хулиганстве, совершенном группой лиц. Судья также учел тот факт, что это первое уголовное преступление Павла Крисевича.
В октябре 2022 года, молодого человека приговорили к пяти годам колонии общего режима, а через полгода дело отправили на доследование. Павел Крисевич вину не признал, а приговор назвал незаконным и необоснованным.