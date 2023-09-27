Суд в Москве назначил акционисту Крисевичу пять лет колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил акциониста Павла Крисевича к пяти годам колонии общего режима за акцию на Красной площади в июне 2021 года, сообщила в Telegram группа поддержки осужденного. В июне 2023 года дело отправили на доследование. По мнению прокурора, суд первой инстанции при рассмотрении не учел «идеологический мотив» Павла Крисевича.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Крисевич в зале суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Павел Крисевич в зале суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

11 июня 2021 года Павел Крисевич вышел на Красную площадь, где дважды выстрелил в воздух шумовыми патронами, а затем направил пистолет на себя. Молодой человек объяснил, что хотел выступить против «политических репрессий в России».

Первоначально акциониста обвиняли в хулиганстве, совершенном с применением оружия группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК). Однако позднее из обвинения исключили пункт о хулиганстве, совершенном группой лиц. Судья также учел тот факт, что это первое уголовное преступление Павла Крисевича.

В октябре 2022 года, молодого человека приговорили к пяти годам колонии общего режима, а через полгода дело отправили на доследование. Павел Крисевич вину не признал, а приговор назвал незаконным и необоснованным.