Дефицитный ресурс

В ближайшие пять лет потребность в кадрах в донском АПК увеличится до 3,5 тыс. человек, из которых 2,8 тыс. — представители рабочих профессий. Хозяйства региона уже сейчас испытывают дефицит и в механизаторах, способных управлять сложной техникой, и в агрономах, умеющих обращаться с компьютерными программами. Для решения задачи обеспечения квалифицированными кадрами предприятия в последние годы активно участвуют в совместных проектах с учебными заведениями. Опрошенные BG эксперты считают, что этого недостаточно. С одной стороны, такая профориентация должна начинаться еще в старших классах школы при активном участии бизнеса и местных органов власти. С другой, государству надо создавать благоприятные условия для жизни на селе, привлекательные для молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 2023 года по 2029-й общая потребность в кадрах для АПК Ростовской области превысит 3,5 тыс. человек, из которых более 2,8 тыс. — механизаторы и другие представители рабочих профессий

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ С 2023 года по 2029-й общая потребность в кадрах для АПК Ростовской области превысит 3,5 тыс. человек, из которых более 2,8 тыс. — механизаторы и другие представители рабочих профессий

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

По данным Росстата, в первой половине 2023 года Южный федеральный округ (ЮФО) вошел в топ-3 территорий России по объемам селькохозпроизводства, уступив только Центральному и Приволжскому федеральным округам. На долю ЮФО пришлось 16% от общего объема продукции, произведенной агропредприятиями России. У двух других округов-лидеров 27,8% и 23,7% соответственно. По объему производства скота и птицы на убой Южный округ также занимает в стране третье место после ЦФО и ПФО: в январе-июне 2023 года хозяйства ЮФО дали 7,6 млн т мяса в живом весе.

В Южном федеральном округе агролидеры — Краснодарский край и Ростовская область. Например, Кубань на первом месте по объемам производства мяса скота и птицы на убой: по итогам полугодия местные фермы получили 270,7 тыс. т. Дон занял почетное второе место: здесь произвели 181,9 тыс. т. Во время жатвы-2023 кубанские аграрии собрали 11,3 млн т, ранних зерновых и зернобобовых, а дончане поставили очередной рекорд — 15,4 млн т, (против прошлогодних 15,1 млн т). Это обеспечило региону первое место в округе.

Более 80% донского зерна — продовольственное, третьего и четвертого класса. Средняя урожайность по региону составила 44,4 ц/га, на 5,2% выше прошлогоднего показателя. В текущем году в донской страде участвовали более 52 тыс. единиц техники: комбайнов, тракторов и грузовых машин. По данным правительства региона, здесь самый крупный в РФ парк сельхозтехники, который постоянно расширяется и модернизируется. Среднегодовые инвестиции в техническое обеспечение АПК региона составляют почти 14 млрд руб. За минувшие пять лет хозяйства Дона приобрели около 3 тыс. комбайнов и 5 тыс. тракторов, а также 13,5 тыс. единиц прочей техники.

Сегодня в Ростовской области работают 1,2 тыс. сельхозпредприятий и более 8 тыс. фермерских хозяйств. Развиваются действующие и создаются новые производства по переработке сельхозпродукции, в том числе и глубокой.

Для эффективной работы предприятий отрасли им необходимы квалифицированные кадры. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, сейчас в донском АПК трудятся более 42 тыс. человек. По информации минтруда и социального развития региона, в первом полугодии 2023 года средняя зарплата в АПК составила 43 тыс. руб. В министерстве уточнили, что с 2023 года по 2029-й общая потребность в кадрах в донском агропроме превысит 3,5 тыс. человек: более 2,8 тыс. — по рабочим специальностям и свыше 670 — по таким вакансиям, как агроном, бухгалтер, экономист, ветеринар и др.

По информации «Авито Работа», в первые шесть месяцев текущего года число вакансий в донском АПК увеличилось в 3,7 раза (сейчас на сервисе 39 тыс. объявлений о приеме на работу на предприятия отрасли), а средний прирост зарплаты в отрасли составил 75%, по сравнению с первой половиной 2022 года. Из востребованных в агропроме специальностей самой оплачиваемой является «агроном»: в Ростовской области такому специалисту готовы платить 78 тыс. руб. в месяц. Для сравнения, в соседнем Краснодарском крае агрономам обещают в среднем 69,2 тыс. руб. в месяц, а на Ставрополье — 61,5 тыс. руб.

«Опытные специалисты с профильным высшим образованием могут рассчитывать и на более высокую оплату, — заметил региональный представитель “Авито Работа” в ЮФО Сергей Коновалов. — В частности, главному агроному одного из крупных агропредприятий юга готовы ежемесячно платить 132 тыс. руб. Обязательное условие — знание технологий по выращиванию риса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более трети выпускников Донского ГАУ устроились на предприятия отрасли еще до получения дипломов в 2023 году. В основном, это были студенты, обучавшиеся на агрономов, технологов и инженеров

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Более трети выпускников Донского ГАУ устроились на предприятия отрасли еще до получения дипломов в 2023 году. В основном, это были студенты, обучавшиеся на агрономов, технологов и инженеров

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Эксперт добавил, что сейчас компании готовы принимать на работу не только профессионалов высокой квалификации, но и начинающих специалистов — без стажа и особых навыков. «Тот же агроном с дипломом о профильном образовании, но не успевший набраться опыта, может претендовать на рабочее место в агрокомплексе Дона с зарплатой до 70 тыс. руб. в месяц», — заметил господин Коновалов.

Компании ждут трактористов

К востребованным для южного АПК специальностям также относятся тракторист-машинист (ранее механизатор), мастер сельскохозяйственного производства, мастер растениеводства и аппаратчик производства сахара. Кроме того, по словам опрошенных BG экспертов кадрового рынка, сейчас наблюдается рост спроса на специалистов высокотехнологичных профессий: агроинформатиков, агробиотехнологов, агрономов с углубленным знанием системы No-Till и со знанием молекулярной генетики, фитопатологов и бактериологов.

То, что в донском агропроме есть дефицит механизаторов, BG подтвердили представители хозяйств. Так, исполнительный директор ОАО «Зазерское» Дмитрий Шишкалов рассказал, что сейчас из предусмотренных в штатном расписании 17 рабочих мест по этой специальности занято только 13. «Наше предприятие готово обеспечить иногородних работников жильем, — подчеркнул аграрий. — Специально для этого купили частный дом, где возможно проживание с семьей. Для решения проблемы мы также пробовали обращаться в службу занятости и региональный минсельхозпрод, но найти работников по-прежнему трудно».

Глава фермерского хозяйства ООО «Аврора» Николай Попивненко сообщил, что они для поиска новых механизаторов обращаются в районную службу занятости. «С их помощью в 2022 году мы приняли двух работников, которым пришлось переучиваться за счет наших средств и государственной субсидии», — пояснил фермер.

Генеральный директор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко рассказал, что на предприятиях этой группы в Ростовской области, на Ставрополье и Кубани работает более 6 тыс. человек. «Традиционно возрастает потребность в сезонных рабочих в период уборочной кампании,— добавил топ-менеджер. — Бороться с дефицитом сотрудников помогает, например, плотное взаимодействие с аграрными вузами и молодежными организациями, такими как Российские студенческие отряды, Российский союз сельской молодежи. Например, студенты профильных вузов охотно трудоустраиваются в хозяйства холдинга механизаторами, комбайнерами и трактористами».

По словам Сергея Коновалова, для привлечения новых сотрудников в агропром региона работодатели предлагают такие бонусы, как бесплатное питание, корпоративные программы страхования, комфортное жилье (для иногородних специалистов) и оплату расходов на ГСМ (для личного транспорта). А если специалист готов переехать в село вместе с семьей, то работу обещают подобрать и для супругов.

«В России в 2023 году сформировался беспрецедентный дефицит кадров в сфере АПК, логистике и промышленности, — пояснил генеральный директор “Infoline-Аналитика” Михаил Бурмистров. — На ситуацию повлияла, в том числе, частичная мобилизация и переход граждан на контрактную службу в армию. Например, водители очень востребованы в зоне проведения СВО. В аграрных регионах также растет потребность в специалистах со стороны крупных холдингов, в связи с ростом инвестиций в сельхозпредприятия, развитие материально-технической базы. Вероятно, в ближайшее время дефицит кадров будет усиливаться».

Абитуриенты верят в село

Как рассказал BG ректор Донского государственного аграрного университета (Донской ГАУ), профессор Владимир Федоров, ежегодно вуз выпускает более 1 тыс. молодых специалистов. В 2023 году дипломы здесь получили 1348 человек. «По данным мониторинга Минсельхоза России, более 80% выпускников Донского ГАУ ежегодно трудоустраиваются на предприятия АПК, — уточнил ректор. — Более трети выпускников 2023 года трудоустроились еще до завершения обучения. Это — агрономы, технологи, ветеринарные врачи и агроинженеры».

Проректор по учебной работе и цифровой трансформации Донского ГАУ Сергей Ширяев пояснил, что у университета около 1,5 тыс. бюджетных мест по основным направлениям подготовки. Стоимость очной формы обучения на внебюджетных местах составляет, в среднем, 120-130 тыс. руб. в год. Обучение на заочном отделении стоит порядка 30 тыс. руб. в год. «В текущем году более 8 тыс. абитуриентов подали заявления в головной вуз и филиалы Донского ГАУ. Средний конкурс по университету превысил пять человек на место. Это соответствует прошлогодним показателям», — сказал господин Ширяев.

Владимир Федоров отметил рост спроса на специалистов в таких направлениях, как биотехнологии, рациональное и сберегающее земледелие, в том числе дистанционное зондирование параметров агроландшафта и принятие решений посредством искусственного интеллекта, трансформация качественных показателей сельхозпродукции с целью оптимизации процессов переработки методами геномной селекции. «Соответствующие дисциплины, темы и курсы университет активно внедряет в образовательный процесс», — заверил господин Федоров.

Кроме того, по заказу Минсельхоза России вуз разработал проект профессионального стандарта «Агроном органического земледелия». После его утверждения будут сформированы соответствующие образовательные программы. Специалисты данного профиля будут заняты в производстве органической — «зеленой» — продукции.

По данным пресс-службы Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ), в среднем каждый год вуз выпускает более 1,5 тыс. студентов. Около 700 выпускников оканчивают СтГАУ по сельскохозяйственному профилю. Кстати, в последние годы руководство вуза отмечает рост числа абитуриентов, поступающих на аграрные направления. Так, в 2023 году на них было подано 2065 заявления, на 63,4% больше, чем в 2022 году. По ключевым специальностям (агрономия, агроинженерия, зоотехния, садоводство) в текущем году конкурс составил четыре-пять человек на место. В 2023 году в учебном заведении выделено 500 бюджетных мест и порядка 100 мест — коммерческих. Стоимость года обучения в СтГАУ составляет 127 тыс. руб.

С одной стороны, в СтГАУ традиционно популярны такие «сельские» направления, как агрономия, ветеринария и агроинженерия. С другой стороны, растет интерес студентов к генетике и селекции растений, автоматизации и роботизации техпроцесса, цифровой экспертизе состояния сельхозтехники, системам управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и «зеленой» энергетике (генерации из возобновляемых источников). Эти направления включены в учебную программу вуза.

В пресс-службе вуза уточнили, что ежегодно на предприятия АПК юга устраиваются более 60% выпускников. В СтГАУ есть отдел трудоустройства и развития карьеры. Нередки случаи, когда студенты поступают в штат компании после прохождения там производственной практики.

По словам Владимира Федорова, в Донском ГАУ тоже работает Центр развития профессиональной карьеры. Его главная цель — создание системы прямого взаимодействия между университетом и работодателями. «Они активно участвуют в разработке и реализации образовательных программ, в интеграции учебного процесса и производственных практик, а также создают условия для молодых специалистов», — отметил ректор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Высокотехнологичные предприятия отрасли намерены активнее привлекать специалистов из разных индустрий, которые раньше даже и не думали трудиться в АПК. Прежде всего, это касается молодых кадров с цифровыми компетенциями

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Высокотехнологичные предприятия отрасли намерены активнее привлекать специалистов из разных индустрий, которые раньше даже и не думали трудиться в АПК. Прежде всего, это касается молодых кадров с цифровыми компетенциями

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Спецы по заказу бизнеса

Сегодня в портфеле Донского ГАУ более 300 соглашений о сотрудничестве и партнерстве, предусматривающих различные формы взаимодействия с работодателями: проведение практики, повышение квалификации сотрудников и преподавателей, участие практиков в реализации образовательных программ, целевая подготовка студентов. В вузе рассказали, что за последние два года более 400 человек поступили сюда в рамках целевой квоты, которая гарантирует выпускникам трудоустройство после завершения обучения. «Среди наших партнеров — ведущие агрохолдинги России: “Мираторг’’, ‘’Юг Руси’’, ‘’ЭкоНива-АПК’’, ‘’Русагро’’, ГАП ‘’Ресурс’’, ‘’Дамате’’ и другие, — перечислил Владимир Федоров. — В последнее время у нас открылись корпоративные аудитории и учебные центры ГК ‘’Степь’’, ООО ‘’Семикаракорский сыродельный комбинат’’, ООО ‘’Аромадон‘’, СЗАО ‘’СКВО’’, где обучаются не только студенты, но и сотрудники агропредприятий, проводятся профориентационные мероприятия».

В 2023 году вуз приступил к созданию базовых кафедр в научных организациях ЮФО. Соглашения о совместной деятельности подписаны с Федеральным научным центром овощеводства, Всероссийским НИИ масличных культур и Российским научно-исследовательским институтом проблем мелиорации, идет подготовка соответствующего соглашения с Аграрным научным центром «Донской».

Ставропольский ГАУ заключил с различными предприятиями и компаниями 2 тыс. договоров о практической подготовке студентов. Здесь также идет работа по запуску базовых кафедр. «С 2023 года с ведущими агрохолдингами России планируем запустить совместные базовые кафедры, которые будут расположены непосредственно на мощностях самих компаний, — рассказал Владимир Ситников. — В пилотном проекте по открытию пяти кафедр участвуют “Степь”, “Золотая Нива”, “Энергомера”, “СтавропольАгроСоюз” и плодообъединение “Сады Ставрополья”».

Кроме того, в СтГАУ готовят к запуску образовательные программы и лаборатории совместно с МГИМО, Институтом биоорганической химии РАН и Московским физико-техническим институтом. На экономическом факультете вуза запущена зеркальная лаборатория Высшей школы экономики. Таким образом, в университете студенты смогут получать доступ к образовательным модулям разных вузов страны, не выезжая за пределы региона.

По словам Владимира Ситникова, благодаря поддержке Минсельхоза России, фонда «Иннопрактика», Минпросвещения и Минобрнауки РФ, регионального правительства, на внедрение всех образовательных инноваций университет в течение трех лет получил около 1 млрд руб.

В агрохолдинге «Степь» рассказали, что он выступает партнером в реализации профориентационной программы «Лифт в будущее», организации студенческого фестиваля «АгроФест», реализует несколько стажировочных программ. «Студенты, как правило, обладают обширными фундаментальными знаниями в области сельского хозяйства, однако образовательные программы не всегда успевают подстраиваться под стремительные темпы развития отрасли. Именно в решении этой проблемы помогает организация практик и стажировок на базе агрохолдинга», — подчеркнул Андрей Недужко.

По информации группы компаний «Дамате», владеющей предприятиями на Ставрополье и в Ростовской области, в 2023 году 130 студентов из 20 вузов, включая Донской ГАУ и СКФУ, прошли практику на предприятиях ГК по производству индейки и утки в Ростовской области, а также на заводе по переработке баранины в Карачаево-Черкессии. Восемь лучших молодых специалистов получили именные стипендии компании.

Донской производитель сельхозтехники «Лилиани» запустил собственную образовательную программу в Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова. Программа ориентирована на изучение технических и технологических инноваций компании, применяемых в растениеводстве и животноводстве на этапах производственных циклов, связанных с использованием зерновых, зернобобовых и масличных культур. В перспективе ООО «Лилиани» планирует внедрить программу и в учебных заведениях юга, в частности, в Донском ГАУ.

«В отрасли наблюдается жесткий дефицит специалистов, способных настроить эффективный процесс земледелия, — цитирует пресс-служба компании ее гендиректора Армена Налбандяна. — Агротехнологии ушли далеко вперед, и государственная система образования попросту не успевает за ними. Наша команда обладает обширными знаниями в сфере агрологистики и готова делиться экспертизой с рынком».

Для закрытия потребностей аграриев юга в рабочих руках недостаточно только усилий вузов и бизнеса, уверен Николай Попивненко. «Необходимо увеличивать количество учебных заведений среднего и среднего профессионального образования, — заметил фермер. — В решении такой задачи (власти) стоит обратиться к опыту СССР. Возродить плановый подход в части подготовки кадров для всех отраслей экономики. В том числе и для сельского хозяйства. Также решить проблему обеспеченности кадров помогло бы расширение возможностей обучения специалистов по направлению от предприятий АПК, с последующим трудоустройством (этих студентов)».

По словам Сергея Ширяева, в вузе уже идет работа в этом направлении. Исходя из запросов предприятий АПК, в 2022 году Донской ГАУ открыл прием по новым программам среднего профессионального образования (СПО) для выпускников 9-х и 11-х классов по ветеринарии, агрономии, зоотехнии, экономике и бухучету.

«В этом году мы увеличили количество мест по этим направлениям, в том числе, бюджетных, отмечаем существенный рост интереса со стороны абитуриентов, — сообщил господин Ширяев. — Специальности СПО пользуются большим спросом у работодателей. Кроме того, у обучающихся по данной программе, помимо гарантированного трудоустройства, есть возможность получить профильное высшее образование по ускоренной программе».

По данным минсельхозпрода Ростовской области, здесь, кроме вузов, специалистов для АПК готовят 17 учреждений среднего профессионального образования. Подготовка учащихся идет по 12 направлениям: управление сельхозтехникой, электрификация и автоматизация, ветеринария и др. Всего в этих училищах, техникумах и колледжах — порядка 4 тыс. студентов. Ежегодно выпускниками становятся 1,2 тыс. человек. Из них 54% сразу устраиваются на предприятия отрасли, 34% идут в армию, а 10% поступают в вузы.

Привлекательность АПК вырастет

В беседе с BG Дмитрий Шишкалов подчеркнул, что для привлечения на село молодых перспективных кадров государству необходимо создавать комфортные условия проживания в малых населенных пунктах. Во-первых, села и хутора, расположенные в отдалении от крупных городов, часто не имеют необходимой социальной и развлекательной инфраструктуры. «Это снижает привлекательность села для молодежи, которая предпочитает перебираться в региональные и районные центры, чтобы там жить и работать, — прояснил эксперт. — Во-вторых, в обществе до сих пор есть стереотипное отношение к работе в агропроме. Так многие считают, что работа тракториста — это тяжелый и не престижный труд. Например, мы для возделывания земли используем самую современную технику ведущих мировых производителей. Тракторы, которые стоят десятки миллионов рублей, снабжены специальными системами, которые позволяют проводить полевые работы с точностью до 5 см. Средняя зарплата тракториста может составлять 70 тыс. руб. в месяц. И все же, несмотря на такие примеры, разрушить стереотипы сложно».

Сергей Коновалов отметил, что сегодня в отечественном АПК виден тренд на создание крупных вертикальных холдингов полного цикла: от выращивания сырья по переработки и выпуска готовой продукции. «Это значит, что высокотехнологичные предприятия отрасли будут активнее привлекать специалистов из разных индустрий, которые раньше даже и не думали трудиться в АПК, — спрогнозировал господин Коновалов. — Так что привлекательность агропрома для молодых кадров будет расти».

По словам Владимира Ситникова, они провели социологические исследования, в ходе которых выяснили, что при выборе профессии молодежь обращает внимание на такие критерии, как карьерный рост, условия труда, обеспеченность жильем. «Для привлечения молодых специалистов в сельское хозяйство необходимо изменить подход к выращиванию кадров: ответственность должна возлагаться не только на университеты, но и на администрации школ, глав местных администраций и агропредприятий. Их руководители должны понимать, что будущего специалиста нужно искать не на 4–5 курсе университета, а в 8–9 классе школы. В этом плане у школы, образовательных учреждений и работодателя общая задача», — резюмировал ректор.

Анастасия Назарова