«Наполи» поскользнулся на ролике

Один из самых ценных футболистов мира Виктор Осимхен оказался в центре громкого скандала. Представители нигерийца пригрозили судебным иском его клубу «Наполи» за публикацию странного видеоролика, высмеивающего промах форварда с пенальти. Конфликт, кажется, способен ускорить расставание Осимхена с итальянским клубом, контракт с которым он уже отказался продлить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роликовый скандал, вполне возможно, ускорит расставание Виктора Осимхена с «Наполи», контракт с которым он уже отказался продлить

Фото: Alessandro Sabattini / Getty Images Роликовый скандал, вполне возможно, ускорит расставание Виктора Осимхена с «Наполи», контракт с которым он уже отказался продлить

Фото: Alessandro Sabattini / Getty Images

В одну из главных новостей для ведущих спортивных медиаресурсов превратилась официальная угроза агента форварда «Наполи» Роберто Календы подать в суд на итальянский клуб с целью «защитить» спортсмена. По словам Календы, тот нанес ему «серьезный ущерб» видеороликом, опубликованным в TikTok и позже удаленным. В нем с помощью добавленных фраз, которые произносит писклявый голос, высмеивается ключевой эпизод из воскресного матча пятого тура чемпионата Италии: в нем «Наполи» сыграл в гостях вничью — 0:0 — с «Болоньей». Это — не реализованный Осимхеном в середине второго тайма пенальти: игрок пробил мимо ворот. Чуть позже нападающего заменили. Роберто Календа сообщил, что считает появление подобных роликов «неприемлемым».

Громкости скандалу добавило реноме Виктора Осимхена. «Наполи» в 2020 году приобрел нигерийца у «Лилля» за рекордную для клуба сумму, превышающую с учетом бонусов €80 млн. Однако с тех пор Осимхен успел еще существенно прибавить в цене. Рывку способствовал блестяще проведенный им прошлый сезон. «Наполи» в нем завоевал чемпионский титул, а 24-летний нигериец внес огромный вклад в этот успех. В 32 сыгранных матчах первенства он забил 26 голов.

Во вторник Transfermarkt обнародовал свой очередной рейтинг самых дорогих футболистов мира. В нем стоимость Виктора Осимхена оценили в €120 млн. Он делит в классификации четвертое—шестое место с Джудом Беллингемом из «Реала» и Букайо Сакой из «Арсенала», уступая только Килиану Мбаппе из ПСЖ, Эрлингу Холанну из «Манчестер Сити» и одноклубнику Беллингема Винисиусу.

При этом очевидно, что отношения Виктора Осимхена с «Наполи» здорово испортились по сравнению с предыдущим сезоном. Ролик с пенальти был уже не первым, выполненным в схожей манере, который клуб посвятил нигерийцу. До этого специалисты, отвечающие в нем за соцсети, умудрились представить спортсмена в виде кокоса. Различные источники утверждают, что у Осимхена конфликт и с новым главным тренером «Наполи» Руди Гарсией, который пришел на место возглавившего недавно сборную Италии Лучано Спаллетти. Подтверждением этой версии может служить поведение игрока во время замены в матче с «Болоньей»: уходя на скамейку запасных, он явно что-то недовольно, на повышенных тонах высказывал Гарсии. После же выхода нашумевшего сюжета в TikTok Виктор Осимхен незамедлительно удалил со своей страницы в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) все фотографии, связанные с «Наполи». Фото, относящиеся, например, к сборной Нигерии, на ней остались.

Некоторые издания, освещавшие скандал, например The Guardian, не сомневаются, что он ускорит расставание Виктора Осимхена с неаполитанцами. Считалось, что оно вполне может произойти еще летом. Было известно про интерес к Осимхену нескольких грандов, располагающих огромными финансовыми ресурсами, которые позволяют осуществить сделку подобного масштаба. Особенно пристальным, по версии BBC, он был со стороны «Манчестер Юнайтед». Однако Виктор Осимхен все же никуда не перешел. Между тем он четко дал понять, что не желает связывать свое будущее с «Наполи», отказом заранее пролонгировать контракт с клубом. Действующее соглашение нигерийца с ним истекает в 2025 году.

Алексей Доспехов