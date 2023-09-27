Нижегородская академия МВД требует 193 млн рублей с московского подрядчика

Нижегородская академия МВД намерена взыскать 193,3 млн руб. с московского ООО «ЦХД Инжиниринг», сообщается в картотеке арбитражных дел.

С этой компанией осенью 2021 года был заключен контракт на достройку общежития в Нижнем Новгороде за 454,8 млн рублей. «ЦХД Инжиниринг» должно было достроить общежитие на тысячу мест к июлю 2023 года, подрядчику выплатили аванс в размере 172 млн руб.

В претензионном письме от академии МВД в адрес «ЦХД Инжиниринг» на сайте госзакупок отмечено, что работы на объекте шли медленно, и меры по ускорению строительно-монтажных работ компания не предпринимала. В связи с этим контракт был расторгнут госзаказчиком в одностороннем порядке с требованием вернуть аванс. По состояния на середину августа при отказе от договора в академии МВД оценили стоимость выполненных подрядчиком работ в 64,3 млн руб.

Андрей Репин