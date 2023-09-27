Журнал «Автопилот» запустил обновленный сайт

«Автопилот» — первый российский глянцевый журнал об автомобилях, выходящий с 1994 года. В последнее время у него был раздел на сайте «Коммерсанта», теперь пришло время для собственного интернет-портала.

На Autopilot.ru публикуются статьи о новинках автопрома, тест-драйвы, репортажи с автомобильных выставок, заводов, очерки об автомобильных путешествиях. Но это не обычный автосайт. О том, что творится с автомобилями и около них, редакция рассказывает в своем собственном, уникальном стиле.

«Мы говорим не столько о том, как светят фары, а почему они именно такие и как на их конструкцию и форму повлияло событие, случившееся полвека назад. Показываем не столько устройство трансмиссии, сколько то, в какие края она нам позволила заехать и что мы там увидели. Ведь автомобиль — это отличный повод порассуждать на самые разные темы, включая политику, кино и кулинарию»,— объясняет главный редактор «Автопилота» Дмитрий Гронский.

Редакция «Коммерсанта» продолжит рассказывать об автомобильной жизни в специализированных разделах «Авто», «Автомобильный рынок», «Автомобильные правила и штрафы» и других. На радио «Коммерсант FM» и сайте Kommersant.ru продолжат выходить авторские колонки Дмитрия Гронского.

О возможностях размещения рекламы и партнерской интеграции в журнале и на сайте можно узнать по e-mail rr@autopilot.ru или телефону +7 (495) 797–69-70 (доб. 21–91).