Заксобрание отказалось от права вносить поправки без одобрения губернатора Петербурга

Депутаты Заксобрания Петербурга отклонили законопроект фракции «Яблоко» с предложением рассматривать поправки в бюджет вне зависимости от отзыва на них губернатора. В настоящий момент поправки, которые не получили положительный отклик от Смольного, не выносятся на пленарное заседание, обращают внимание парламентарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Законодательного собрание Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба Законодательного собрание Санкт-Петербурга

Как сообщает корреспондент «Ъ-СПб», законопроект в ЗакСе 27 сентября представил лидер фракции «Яблоко» Александр Шишлов. По его словам, практика отсутствия обсуждения поправок, не получивших поддержку губернатора, нарушает права избирателей и противоречит принципу разделения властей. «Закон о бюджете — это важнейший закон, принимаемый депутатами. И отстранение их от этого решения нарушает права избирателей. Бюджетные деньги — это не деньги правительства Петербурга, а деньги петербургских налогоплательщиков»,— прокомментировал господин Шишлов.

Еще один депутат от «Яблока» — Борис Вишневский — указал, что Петербург на данный момент является единственным регионом на Северо-Западе, где без одобрения губернатора нельзя предложить поправку в бюджет и поставить ее на голосование.

Парламентарий от «Единой России» Денис Четырбок не поддержал инициативу «яблочников». Он заявил, что бюджетная комиссия, в которой присутствуют представители ЗакСа и Смольного, является «прививкой от популизма», а авторы законопроекта «находятся в поиске любой возможности для саморекламы».

За поправку проголосовали 14 депутатов, двое воздержались, еще двое высказались против. Инициатива не принята за основу.

После выборов в 2019 году Александр Беглов рассказал журналистам, что новый состав ЗакСа, по его мнению, должен отменить «депутатскую поправку» к городскому бюджету. Городские активисты и политики рассматривали эти поправки как возможность реализации коррупционных схем. Соответствующий механизм был отменен, вместо него была создана бюджетная комиссия во главе с губернатором. В нее вошли четыре депутата парламента и семь сотрудников Смольного. На рассмотрение во втором чтении бюджета выносятся те поправки, которые получили одобрение бюджетно-финансового комитета ЗакСа, а затем — бюджетной комиссии.

Полина Пучкова

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