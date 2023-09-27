Губернатор Алиханов счел глупостью идею переименовать Калининград

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал глупостью предложение Эстонии отказаться от русского названия Калининграда. Эстонские власти хотят вернуть городу немецкое название Кенигсберг.

«Глупости не комментирую»,— сказал господин Алиханов «Газете.ru» про инициативу Таллина.

С 9 мая в Польше вступило в силу решение о смене названия Калининграда на Крулевец. Город назывался Крулевецем в период, когда им владела Польша, во второй половине XV века. Сегодня, 27 сентября, комитет по иностранным делам парламента Эстонии постановил, что в стране стоит прекратить использование нынешнего названия Калининграда и заменить его на историческое Кенигсберг. Также решение о смене названия российского города приняли власти Латвии и Литвы.

Лаура Кеффер