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Коммерсантъ FM
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Польша изменила официальное название российского Калининграда на Крулевец

С 9 мая в Польше вступило в силу решение о смене название российского города Калининград на Крулевец, сообщает польское радио RMF. Его еще 12 апреля приняла комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши.

В комиссии поясняли, что Калининград «известен в Польше под традиционным названием Кенигсберг», а «нынешнее русское название этого города — искусственное, не связанное ни с городом, ни с районом». Кроме того, факт присвоения городу имени Михаила Калинина, которого Польша называет «виновным, в том числе, в вынесении постановления о массовом убийстве поляков», несет «эмоциональный, негативный характер», считают в комиссии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это решение, а также вчерашний инцидент с послом РФ, которому не дали возложить венки на мемориальном кладбище, осудил действия местных властей и назвал их «враждебными». «Это даже уже не русофобия, это такой граничащий с безумием процесс, который происходит в Польше. Мы знаем, что на протяжении всей истории Польша время от времени в это безумие своей ненависти к русским скатывается, это повторяется на протяжении многих столетий, с XVI-XVII века, а то и раньше даже»,— убежден представитель Кремля.

Отношения Польши и России в последнее время все сильнее ухудшаются. 29 апреля власти Варшавы прибыли в школу при посольстве РФ, заблокировали ворота и начали процесс изъятия здания. Посольство РФ передало в польский МИД ноту протеста. Диппредставительство РФ заявило, что готово к разрыву дипотношений России с Польшей.

Подробности — в материале «Ъ» «Надрыв дипломатических отношений».

Лаура Кеффер

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