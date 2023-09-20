Обвинение просит отправить бывшего зампреда гордумы Воронежа Пинигина в колонию

Гособвинение в ходе прений в Ленинском райсуде Воронежа предложило назначить бывшему заместителю председателя городской думы Алексею Пинигину четыре года колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в облпрокуратуре.

Уголовное дело господина Пинигина рассматривается с февраля нынешнего года. Региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило его в начале 2022-го. По версии следствия, летом 2018 года Алексей Пинигин, являвшийся на тот момент депутатом гордумы Воронежа, похитил у руководителя ООО «КМ-строй» Андрея Матвеева более 7 млн руб. под предлогом оказания содействия в беспроблемной приемке выполненных работ по муниципальному контракту в Грибановском районе Воронежской области и их своевременной оплате — якобы через передачу взяток должностным лицам правительства региона.

Господин Пинигин признает вину. За время следствия он уволился с поста директора Центра государственной кадастровой оценки Воронежской области и сложил полномочия депутата городской думы.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье» «Спикера оставляют без замов».

Сергей Толмачев

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