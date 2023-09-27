В Краснодаре, Сочи и Анапе появятся новые судебные участки

Депутаты Заксобрания Кубани в первом чтении приняли законопроект о создании новых судебных участков в Краснодаре, Сочи и Анапе. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Два новых участка появятся в Прикубанском округе кубанской столицы, один — в Центральном районе Сочи, один — в Анапе. Их создадут за счет сокращения по одному судебному участку в Крымском, Кущевском, Мостовском и Новопокровском районах Кубани.

Также депутаты на заседании приняли постановление об уточнении границ судебных участков в Апшеронском и Ленинградском районах Кубани и в Западном округе Краснодара.

По словам председателя Заксобрания Краснодарского края Юрия Бурлачко, изменения принимаются в связи с тем, что интенсивные миграционные процессы существенно увеличивают число жителей в отдельных городах и районах региона. Это, в свою очередь, повышает загруженность мировых судей.

«Мировая юстиция — важное звено в системе правосудия, здесь решается множество важных для наших избирателей вопросов и проблем. Внося изменения в существующую систему судебных участков, мы создадим более комфортные условия работы мировых судей, что должно положительно сказаться на качестве отправляемого ими правосудия и обеспечить полную защиту законных интересов граждан и организаций»,— подчеркнул господин Бурлачко.

Леонид Ломакин

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