Экс-губернатор Омской области Бурков приступил к работе на Уралвагонзаводе

Бывший губернатор Омской области Александр Бурков вышел на работу на Уралвагонзавод (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»), сообщили «Ъ-Урал» на предприятии. Раскрывать должность господина Буркова в концерне не стали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ

Напомним, ранее в разговоре с «Ъ-Урал» источник в «Ростехе» рассказал, что Александр Бурков в ближайшее время займет руководящий пост на предприятии.

Александр Бурков родился в Кушве (Свердловская область). Он избирался депутатом Свердловской областной думы и Госдумы, входил в состав правительства Свердловской области. В 2017 году президент России Владимир Путин назначил Александра Буркова врио губернатора Омской области. В 2018 году на сентябрьских выборах господин Бурков набрал 82,56% голосов избирателей и возглавил регион. В 2023 году он покинул должность губернатора по собственному желанию, сославшись на переход на новое место работы, на котором он сможет принести «максимальную пользу Отечеству и государству».

Василий Алексеев

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