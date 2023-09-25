Александр Бурков перешел на танки

Бывший губернатор Омской области Александр Бурков займет руководящую должность на Уралвагонзаводе (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»). По словам источника в «Ростехе», назначение произойдет в ближайшее время. Эксперт считает, что приход господина Буркова на УВЗ говорит о желании властей сохранить его в номенклатуре и запустить обновление кадров на танковом предприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бурков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Александр Бурков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В марте Александр Бурков покинул должность губернатора Омской области по собственному желанию. Его полномочия на посту главы региона должны были истечь в сентябре. Президент РФ Владимир Путин принял отставку господина Буркова и назначил на пост врио губернатора области Виталия Хоценко, ранее занимавшего должность председателя правительства Донецкой Народной Республики (ДНР).

В своем telegram-канале экс-губернатор объяснил, что по согласованию с руководством страны переходит на новое место работы, на котором он сможет принести «максимальную пользу Отечеству и государству». Как рассказал «Ъ-Урал» источник в «Ростехе», в ближайшее время господин Бурков займет руководящий пост на Уралвагонзаводе.

В период губернаторства Александр Бурков проявлял интерес к госкорпорации «Ростех». В 2022 году господин Бурков посетил «Омсктрансмаш» (входит в «Ростех») — крупнейшее предприятие России по разработке, производству, модернизации и ремонту бронетанковой и инженерной техники. В ходе визита глава региона заявил, что в 2021 году «Омсктрансмаш» стал крупнейшим по выручке среди всех омских производств оборонно-промышленного комплекса. Александр Бурков предложил директору предприятия Василию Ковалеву усилить совместную работу по подготовке кадров для завода в учебных заведениях Омской области.

Ъ Александр Бурков избирался депутатом Свердловской областной думы и Госдумы. Входил в состав правительства Свердловской области, возглавлял совет движения «Май». Александр Бурков в 1999 году участвовал в выборах губернатора Свердловской области, на которых во втором туре проиграл Эдуарду Росселю (63,09% голосов), набрав 28,26%.

В 2017 году президент России Владимир Путин назначил Александра Буркова врио губернатора Омской области после ухода главы региона Виктора Назарова в отставку по собственному желанию. На сентябрьских выборах 2018 года господин Бурков был избран главой региона, набрав 82,56% голосов.

Назначение Александра Буркова на руководящий пост в УВЗ говорит о желании властей сохранить его в номенклатуре, считает политолог Михаил Коробельников. По его мнению, приход господина Буркова на предприятие запустит процессы обновления кадров на заводе и изменения системы управления предприятием. «Бурков опытный политический боец, не думаю, что он просто так сойдет с политической арены. Если он и закончит с публичной политикой, он останется сильным менеджером с большим опытом, что не позволит задвинуть его далеко», — считает политолог.

Господин Коробельников отметил, что УВЗ выступает одним из ключевых предприятий региона и площадкой для политических карьер. В пример он привел Игоря Холманских, который в 2011 году от лица рабочих УВЗ предложил Владимиру Путину приехать в Москву для разгона оппозиционных митингов. После избрания господина Путина на пост президента в 2012 году господин Холманских стал его полномочным представителем в Уральском федеральном округе (УрФО).

Василий Алексеев