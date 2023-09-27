Бизнес снимает порчу

Бизнес заинтересовался услугами гадалок и нумерологов . В период экономической нестабильности предприниматели все активнее обращаются к специалистам по эзотерическим практикам, сообщает CNBC. Например, в Сингапуре выручка в индустрии гадания за год выросла почти вдвое. Там главы крупных компаний готовы обращаться за помощью к хиромантам, тарологам и даже мастерам фэн-шуй при найме сотрудников или перед заключением сделки. Интерес к нестандартным методам принятия решений вырос и у российских бизнесменов. Чего просят у гадалок предприниматели? И как объясняется такая тенденция? Об этом — Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Вместо снятия порчи — антикризисный заговор бизнеса, взамен гадания на суженого — прогноз курса валют. Такие услуги маги и гадалки готовы предложить российским предпринимателям, которые из-за общей экономической нестабильности все чаще прибегают к нестандартным методам принятия решений. Цены стартуют от нескольких тысяч рублей. Подробный гороскоп фирмы, например, обойдется уже в 200 тыс. и выше.

Есть и другие услуги. Например, расчет по нумерологии удачных дат заключения сделки, расклад по фэн-шую благоприятной атмосферы в офисе, human design, чтобы вычислить идеального соискателя по резюме.

Такие запросы в бизнес-среде уже не кажутся чем-то удивительным, говорит управляющий партнер «Лаборатории карьеры» Алены Владимирской Анна Алфимова:

«Сейчас у некоторых есть свои советники, консультанты, которые на основе астрологии, таро, арканов, дизайна человека определяют, насколько подходит тот или иной кандидат либо партнер на ключевые позиции. Это часто используется при совершении каких-то сделок и при найме ключевых сотрудников».

Сами игроки рынка —финансовые астрологи, бизнес-нумерологи и целые консалтинговые компании в сфере фэн-шуй — как правило, избегают ассоциации с гадалками и эзотерикой, но обещают усилить энергию успеха, заранее определить, с какими проблемами столкнется компания, и что приведет ее к триумфу. Финансовый астролог Сергей Будников, который делает прогнозы на биржевые котировки по звездам, уже не первый год консультирует таких успешных инвесторов:

«Есть люди, которые инвестируют, например, в Forex, в американский фондовый рынок, в криптовалюты, то есть у всех свои потребности. Мне приходится с ними не как астрологу, а как традиционному аналитику. Прежде всего, я изучаю профиль клиента, естественно, с точки зрения его астрологической натальной карты. Это комплексный подход для управляющих фондами. Сейчас я использую искусственный интеллект — GPT-4 — через него делал алгоритмизацию астрологических кластеров».

И чтобы финансовые начинания оказались удачными, не следует жалеть денег на астрологический прогноз, а также надо прислушиваться к знакам, говорит владелица студии йоги «Эра Водолея» Арина Голякова:

«Сейчас время и пространство изменилось. Причем систем очень много — и генные ключи, и human design, астрология разных видов, западная, ведическая. Некоторые знания можно использовать при планировании важных шагов, можно сверяться со звездами. Бывают такие дни, когда лучше не вступать в переговоры. Глупо отрицать, что это все влияет на нас».

Правда, заявляя открыто об интересе к тайным знаниям и потусторонним символам, предприниматель рискует репутацией в деловой среде. Например, владельцу Mr.Doors Максиму Валецкому пришлось попрощаться с бизнес-партнером, который придавал особое значение числам:

«Категорически избегал числа 13 и боялся "неудачливых людей". Из-за этого можно пропустить важные решения. Офис на 13-м этаже — он туда не пойдет, самолет на 13-е число — он не полетит. Я отрицательно к этому отношусь».

К нетрадиционным методам прогнозирования обращаются и некоторые государственные деятели. Так, вопросы экономического развития Латвии обсуждал с прорицательницей бывший премьер Валдис Домбровскис. Об этом он сообщил в одном из интервью. Правда, по словам политика, предсказания гадалки оказались неточными.

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Сабина Адлейба