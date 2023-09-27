Таганрогское «Первое ОКБ» локализует сборку самолетов СП-30 в Казахстане

Таганрогское ООО «Первое опытно-конструкторское бюро» подписало соглашение об организации дистрибьюторской сети и создании площадки для сборки сверхлегких самолетов СП-30 в Казахстане с ТОО "Казахстанская авиационная индустрия" (КАИ). Соглашение было заключено в ходе международной промышленной выставки «Иннопром» в Астане во вторник, сообщает «Интерфакс-Юг».

По словам генерального директора компании ООО «Первое ОКБ» Алексея Фитингофа, сборка самолетов будет проходить в авиационно-техническом центре КАИ. Процесс организации производства займет 3-4 месяца.

«Рассчитываем, что первые наши самолеты будут собраны в Казахстане уже в январе 2024 года»,— цитирует информационное агентство Алексея Фитингофа.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Первое ОКБ» зарегистрировано в 2001 году в Таганроге. Предприятие специализируется на производстве летательных аппаратов, и соответствующего оборудования. Генеральный директор — Алексей Фитингоф. Единственный учредитель и владелец — Борис Терешкин. В 2022 году выручка предприятия от продажи составила 47,2 млн руб., а чистая прибыль — 29,4 млн руб.

Анастасия Назарова