В Ставрополе открыта кондитерская фабрика стоимостью 370 млн рублей

В Ставрополе 26 сентября прошло открытие цеха кондитерской фабрики «Астра». Стоимость инвестпроекта составила 370 млн руб., сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Инвестор получил содействие в части организации транспортной инфраструктуры и подключения к инженерным коммуникациям.

«Цех способен производить до 2,5 т продукции в час. Ее можно будет приобрести на территории края, впоследствии рассматривается возможность выхода на рынок СНГ»,— сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, строительство объекта стартовало в 2020 году.

Анастасия Назарова