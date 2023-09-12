«Астра» построила кондитерский цех стоимостью 365 млн рублей в Ставрополе

Компания «Астра» готовится к запуску в Ставрополе цеха по производству мучных и хлебобулочных изделий мощностью 2,5 т продукции в час. Компания инвестировала в проект 365 млн руб., сообщил в своем Telegram-канале глава администрации краевой столицы Иван Ульянченко.

По словам градоначальника, предприятие площадью около 6 тыс. кв. м расположено в индустриальном парке «Ставрополь». Здесь уже завершились пусконаладочные работы.

«В этом году мы полностью подготовили инфраструктуру для запуска производства — отремонтировали дорогу, установили линию наружного освещения и сделали этот участок комфортным и удобным для логистики»,— написал Иван Ульянченко.

Напомним, строительство предприятия стартовало в 2020 году. Изначально «Астра» планировала инвестировать в проект 275 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Астра» учреждено в 2020 году в Ставрополе. Предприятие специализируется на производстве сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, тортов и т. п. Бенефициаром выступает Вероника Морозова, а директором — Елена Дударь. Убыток компании в 2022 году составил 3,6 млн руб. Данных о выручке нет.

Анастасия Назарова