Завод «Москвич» в Москве получил статус промышленного комплекса

Статус промышленного комплекса присвоили заводу «Москвич» в Москве, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Этот статус даст предприятию налоговые льготы, а сэкономленные средства планируется направить на развитие производства.

«Автомобили хорошо зарекомендовали себя в сервисах такси и каршеринга, ими активно пользуются в парках федеральных и городских ведомств»,— написал господин Собянин в Telegram. Статус промышленного комплекса есть у 67 российских предприятий, на которых создано более 76 тыс. рабочих мест, добавил он.

Присваивать статус промышленного комплекса компаниям столицы стали в 2016 году, его предоставляют на 10 лет. Специальный налоговый режим для таких предприятий предполагает снижение региональной ставки налога на прибыль с 17% до 13,5%, уменьшение налога на имущество вдвое, земельного налога — на 80%, ставки арендной платы — в пять раз, до 0,3% от кадастровой стоимости участка.

В мае 2022 года под контроль Москвы перешел экс-завод «Рено Россия». На его площадке запустили автозавод «Москвич». В его линейке — кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и «седан Москвич 6». На предприятии работают около 1,6 тыс., было выпущено порядка 27 тыс. автомобилей.

Рост цен на автомобили в РФ, начавшийся в августе на фоне роста утильсбора и ослабления рубля, сохраняется в сентябре. По данным проведенного «Ъ» опроса дилеров, в среднем удорожание составило от 4%, доходя до 20% в отдельных случаях. Среди отечественных игроков цены выросли сразу на 10,1–11% на комплектации «Москвич 3» и «Москвич 3Е».

Подробности — в материале «Ъ» «Цены все еще рулят».

Лаура Кеффер