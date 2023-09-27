Во Владивостоке два человека насмерть отравились испарениями гниющего картофеля

В погребе гаража на ул. Гульбиновича в столице Приморья обнаружены трупы двух мужчин 1992 года рождения «без видимых признаков насильственной смерти», сообщила прокуратура региона.

«По предварительным данным, молодые люди отравились испарениями гниющего картофеля»,— сообщает надзорное ведомство.

Как говорится в сообщении, установлено, что погибшие делали уборку в гараже, в котором хранился старый картофель. «На месте происшествия присутствует специфический запах»,— уточнили в прокуратуре.

Ранее сообщалось об отравлении насмерть «газообразными продуктами гниения картофеля» четырех человек в Челябинской области.

Алексей Чернышев, Владивосток