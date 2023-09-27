13,8 процента составила оценка населением прямой инфляции за 12 месяцев в сентябрьском опросе инФОМ по инфляционным ожиданиям и потребительским настроениям для Банка России. Опрос фиксирует основное влияние на инфляционные ожидания августовского резкого повышения ЦБ учетной ставки — оно умеренно, речь идет о возврате оценки текущей инфляции к уровню июля 2023 года, весь прирост оценки обеспечен группой без сбережений. Ожидания на год вперед почти не изменились (с 11,5% до 11,7%). Главным эффектом от роста ставки стало изменение в сентябре медианы годовых оценок инфляции на год вперед — с 9,5% в августе до 11,4%, продолжается сильный рост ценовых ожиданий предприятий на три месяца вперед.