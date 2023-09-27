Бескорыстие как двигатель прогресса

Формально второстепенная роль филантропии и благотворительности в финансировании науки в США сильно недооценивается, эти вложения могут объяснять существенный успех R&D в США в сравнении с Китаем, полагают исследователи университета Сан-Диего. Благотворители больше, чем государство, инвестируют в фундаментальные исследования, а их ключевая роль — финансирование университетской науки. Там они уже стали ключевым звеном «нового позолоченного века» американской науки с начала XXI века, в первую очередь — за счет сверхкрупных вложений в новые институты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Работа Роберта Конна, Питера Коули и Джошуа Графф-Зивина из университета Калифорнии в Сан-Диего и Кристофера Мартина из новозеландской компании Vela Science, опубликованная в серии препринтов NBER, впервые за многие годы дает оценки роли благотворительности в работе крупнейшей в мире R&D-системы — американской. Конн и коллеги в обзорной статье, анализирующей отличия вложений 2018–2021 годов в научные исследования в США и КНР (они сопоставимы: США в пересчете по ППС в долларах 2015 года инвестировали в R&D $709 млрд, Китай — $465 млрд, РФ — $40 млрд, на уровне Тайваня и Италии, также входящих, по данным OECD, в мировой топ-10 инвестирующих в научные исследования в широком смысле), обращают внимание на ключевое структурное отличие: в китайской науке, в отличие от американской, практически нет некоммерческих вложений частных лиц и фондов, и это может быть значимым фактором для развития технологий в США быстрее, чем в КНР. Статья и названа «Наука, филантропия и американское лидерство».

Формально на 2021 год структура инвестиций в R&D сходна, пишут Конн и коллеги, доли госвложений КНР и США в науку близки, значительную роль в ее финансировании играют университеты, а бизнес вкладывает в основном в development — развитие технологий. Но в США он значимо больше инвестирует и в прикладные, и в фундаментальные исследования. Некоммерческие частные инвестиции в науку (в большинстве своем это чистая благотворительность) в США в 2021 году составили $21 млрд — порядка 3% всех вложений. В Китае цифры на три порядка ниже, но по факту именно благотворительные инвестиции могут быть центральным фактором работы R&D-системы в США — дело, полагают авторы работы, в накопленных и продолжающихся благотворительных перечислениях в университеты: в США суммарные университетские расходы на R&D больше государственных, а большая доля вложений университетов в R&D — это фундаментальные, а не прикладные исследования. Вопреки расхожему мнению, университеты в США относительно мало зависят, по крайней мере в сфере STEM и IT, от госфинансирования. Де-факто, утверждают Конн и коллеги, негосударственные нон-профит-вложения в США в R&D в 2021 году с учетом университетских каналов составили $114 млрд.

Такого рода пожертвования, как показано в работе, имеют определенные преимущества для организации научного и технологического прогресса в США в сравнении с инвестициями бизнеса и государства, несмотря на меньшие (в сравнении с вложениями бизнеса в R&D) объемы. Они дают системе большую гибкость и оперативность финансирования важных тем и обеспечивают — почти монопольно — связь фундаментальных и прикладных исследований. Кроме того, филантропические «мегаподарки» — разовые вложения более $50 млн, например, вложения семьей Стивена Шварцмана $350 млн в новый IT-колледж в MIT в 2022 году, $1,1 млрд семьей Дорр в междисциплинарную школу в Стэнфорде в 2022-м, $750 млн семьей Резник в новый энергофакультет в Caltech в 2019-м — во многом обеспечивают продолжение второго «позолоченного века» в науке в США. Первый, также обеспеченный бумом благотворительности, историки науки относят в США ко второй половине XIX — началу XX века. Во многом институциональные инвестиции частных лиц обеспечивают и специфику R&D в США с большей долей биомедицинских исследований в сравнении со STEM, где картина в целом отличается и от общемировой, и от китайской.

Дмитрий Бутрин