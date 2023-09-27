Нет предела совершенствованию

В Общественной палате РФ будет создана экспертная группа из представителей партий и IT-специалистов для работы над усовершенствованием федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщил на круглом столе во вторник глава избиркома ДЭГ Олег Артамонов. Участники мероприятия, среди которых были профильные эксперты и наблюдатели за онлайн-голосованием, поделились своим мнением о том, как улучшить наблюдение и работу системы в целом. Например, звучали предложения расширить корпус наблюдателей, упростить их регистрацию и создать механизм, через который избиратели смогут напрямую отправлять в избирком обращения и жалобы на систему ДЭГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

26 сентября в Общественной палате (ОП) РФ прошел круглый стол, на котором IT-эксперты подвели итоги наблюдения за ДЭГ на федеральной платформе на сентябрьских выборах. Напомним, ДЭГ применялось в 25 регионах, включая Москву: столица имеет собственную платформу, базирующуюся на портале Mos.ru, а остальные регионы голосуют через портал госуслуг с помощью федеральной системы. Организацией федерального ДЭГ занимается специальный территориальный избирком (ТИК ДЭГ), а в Москве эти функции возложены на Мосгоризбирком.

В целом система в дни выборов отработала стабильно, доложил член технической группы в ОП Алексей Щербаков: «Были кратковременные пики лишь на несколько секунд — это допустимые отклонения, зафиксированные в момент, когда от избирателей был большой поток голосов». Также в этом году впервые случилась нестандартная ситуация, из-за которой на некоторое время было приостановлено электронное голосование в Ненецком автономном округе: из-за ошибки системы часть избирателей получила неполный комплект бюллетеней. По словам господина Щербакова, после исправления ошибки голосование продолжилось, все избиратели получили полный пакет документов и имели возможность проголосовать еще раз. На итоговые результаты выборов это не повлияло, заверил он.

Председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов напомнил, что на выборах-2023 число избирателей на федеральной платформе перевалило за 1 млн. В этом году впервые применялся единый стандарт наблюдения за ДЭГ, разработанный ОП, а число онлайн-наблюдателей, по словам господина Артамонова, выросло примерно вдвое: со 100 человек в 2022 году до 200 в 2023-м. В их числе были представители парламентских и непарламентских партий, а также специальная группа экспертов в ОП РФ, где был организован доступ к ноде наблюдения блокчейна.

Кроме того, в этом году к группе экспертов впервые присоединились представители академического сообщества: завкафедрой компьютерной безопасности и математических методов обработки информации Ярославского госуниверситета Дмитрий Мурин и завкафедрой математической кибернетики и информационных технологий МТУСИ Михаил Городничев. По мнению последнего, процесс ДЭГ сегодня понятен не всем, из-за чего снижается доверие к нему. Поэтому надо проводить мероприятия по повышению доверия к новой форме голосования и «буквально на пальцах» объяснять людям, почему в ход ДЭГ невозможно вмешаться, убежден эксперт. А господин Мурин по итогам своего участия в наблюдении предложил расширить «фронт наблюдателей», так как именно эти люди могут обеспечить для избирателей понимание работы системы ДЭГ. Для этого, по его мнению, можно, например, упростить процедуру регистрации наблюдателей за ДЭГ и сделать эту опцию доступной для всех желающих через портал госуслуг.

Эксперт по ДЭГ и наблюдатель от партии «Яблоко» Дмитрий Нестеров, в свою очередь, предложил подумать над унификацией регистрации наблюдателей, работающих в ТИК ДЭГ или дистанционно на специальном портале (в этом году наблюдать за федеральным ДЭГ можно было тремя способами: дистанционно на специальном сайте, в помещении ОП РФ и в ТИК ДЭГ). Сейчас это разные процедуры, пояснил «яблочник»: дистанционных наблюдателей регистрирует система «Ростелекома», а работающих в ТИК ДЭГ — сама комиссия. Вследствие этого возникает коллизия, из-за которой эксперт не смог лично присутствовать в ТИК ДЭГ и наблюдал онлайн. Избежать таких ситуаций, по мнению господина Нестерова, можно за счет четкого описания процедуры назначения наблюдателей в нормативных актах. Партиец также предложил закрепить на портале наблюдения за ДЭГ официальную форму итогового протокола с результатами голосования, заверенную членами комиссии, чтобы ее мог получить любой наблюдатель. Кроме того, в обеих системах ДЭГ отсутствует механизм работы с обращениями и жалобами, который бы позволял им сразу попадать в избирком, заметил Дмитрий Нестеров. Заодно, считает он, нужно разработать и четкие нормативы обработки таких обращений.

По итогам круглого стола Олег Артамонов предложил экспертам продолжить работу по усовершенствованию ДЭГ. Для этого, по его словам, в ОП РФ будет создана экспертная группа по проработке поступающих предложений, в которую войдут представители парламентских и непарламентских партий, а также IT-специалисты.

Елена Рожкова