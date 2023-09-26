Экс-директор Wirecard Ян Марсалек заподозрен в шпионаже в пользу России

Британские следователи подозревают бывшего топ-менеджера обанкротившейся компании Wirecard в шпионаже в пользу России. Об этом заявила прокурор Кэтрин Селби в ходе предварительного слушания по делу о шпионской сети. Оно состоялось в Вестминстерском магистратском суде, сообщает газета The Financial Times.

По версии следствия, Ян Марсалек с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года был одним из руководителей шпионской сети, в которую входили несколько граждан Болгарии. Ранее им были предъявлены обвинения в сговоре для сбора информации в пользу России в течение трех лет. Собранные данные, как считают британские следователи, «прямо или косвенно полезны противнику и тем самым наносят ущерб интересам и безопасности государства».

Прокурор Селби заявила, что связь с господином Марсалеком поддерживал координатор болгарской шпионской группы Орлин Русев. В феврале в Лондоне задержали пять человек, включая господина Русева — через него следователи и вышли на след бывшего топ-менеджера. Яну Марсалеку, по данным BBC, официального обвинения по делу о шпионаже не предъявлено.

В 2020 году господина Марсалека объявили в международный розыск — власти Германии и Австрии считают его одним из главных подозреваемых в хищении почти €2 млрд со счетов Wirecard. Тогда немецкая газета Handelsblatt писала, что Ян Марсалек через Белоруссию сбежал в Россию, где находится под государственной защитой, предоставленной ФСБ. Также европейские СМИ сообщали, что бывший топ-менеджер Wirecard мог получить российский паспорт. В Кремле после побега господина Марсалека из страны говорили, что ничего не знают об этой истории.

Петр Бузлаев