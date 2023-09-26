Ивана Сафронова ссылают на Крайний Север

Бывший спецкор “Ъ” и «Ведомостей» Иван Сафронов, отбывавший 22-летний срок лишения свободы по приговору суда за госизмену в колонии строгого режима под Красноярском, перевезен в туберкулезную больницу ФСИН в краевом центре. Состояние здоровья осужденного нареканий не вызывает, но, по некоторым данным, дополнительные анализы у него решено было взять по пути в ИК-15, расположенную в Норильске. При этом ранее предполагалось, что он будет находиться в «образцово-показательной» колонии в Красноярске. Причины перевода во ФСИН не называют, но, по некоторым данным, происходит это в рамках ротации заключенных из-за закрытия или перепрофилирования ряда учреждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Сафронов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Иван Сафронов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Местонахождение Ивана Сафронова удалось установить его адвокатам Дмитрию Катчеву и Даниилу Никифорову, прилетевшим для этого в Красноярск. Как рассказывал “Ъ”, в заключении бывший журналист вел достаточно активную переписку со множеством адресатов по обычной почте и через сервис «ФСИН-письмо». При этом отправители получили уведомления, что послания вручены адресату. Тревогу защитники забили после того, как несколько участников переписки с осужденным получили сообщения, что письма Ивану Сафронову не доставлены, поскольку он «выбыл из учреждения» — ИК-7 строгого режима для впервые осужденных в селе Арейское под Красноярском, где находился уже полгода. Там господин Сафронов хоть и получил несколько взысканий за формальные нарушения режима и перевод на строгие условия содержания, но все же сумел хоть как-то наладить нехитрый быт заключенного.

Изначально, как сообщал “Ъ”, считалось, что Ивана Сафронова накануне прибытия к нему на запланированные свидания адвокатов и родных перевели из старой и подлежащей закрытию ИК в самую новую и считающуюся образцово-показательным учреждением ИК-17 в Красноярске — она расположена на окраине города в одном комплексе с двумя колониями общего режима. Однако представителям защиты найти там своего доверителя не удалось. Оказалось, что его в итоге определили в краевую туберкулезную больницу №1 местного главка ФСИН.

Несмотря на свою специализацию на легочных заболеваниях, это лечебное учреждение широкого профиля. Оно является крупнейшим в Сибири и рассчитано почти на 1,3 тыс. коек, в нем 16 лечебных отделений, в том числе семь фтизиатрических, три хирургических, легочной хирургии, терапевтическое, инфекционное, отделение реанимации и др.

Как оказалось, Ивана Сафронова в числе 22 заключенных планировалось отправить в Норильск в ИК-15. Однако с пересыльного пункта бывшего журналиста одного неожиданно направили в больницу, где у него взяли анализы крови, сделали ему ЭКГ и флюорографию. Здесь адвокатам и удалось с ним увидеться в комнате для краткосрочных свиданий. Всего таких кабинетов три, осужденные находятся за стеклом, а в день в больнице обычно проводят порядка шести встреч. В исключительных случаях с разрешения начальника больницы свидания могут проходить в кафе учреждения.

«Иван совершенно здоров, по-прежнему бодр и передает всем привет»,— рассказали “Ъ” его адвокаты, отметив, что осужденный, возможно, несколько осунулся из-за тюремной пищи.

В данный момент он фактически находится в одиночной палате приемного покоя, более похожей на камеру, и, сколько проведет в ней времени, сказать никто не может.

«Возможно, здоровье Ивана решили на всякий случай перепроверить перед отправкой в суровый климат Норильска»,— пояснили защитники, подчеркнув, что получить разъяснения или пообщаться с кем-то из ГУФСИН по Красноярскому краю им не удалось. Они также отметили, что вслед за ними в Красноярск прилетела сестра осужденного. Однако в первый день в больницу ее не пропустили из-за якобы позднего прихода, а на следующий в свидании отказали, так как заключенный уже поставлен на этап. Впрочем, как говорят источники “Ъ”, заключенных из Красноярска в расположенный в 1,5 тыс. км Норильск перевозят только самолетом в сопровождении спецконвоя ФСИН примерно раз в месяц. При этом не исключено, что дальнейшая судьба Ивана Сафронова опять может измениться и он окажется в другом учреждении.

Между тем ИК-15, несмотря на то что Норильск приравнен к районам Крайнего Севера и является одним из самых холодных и ветреных городов мира и зима здесь длится 240 дней, считается довольно обеспеченной колонией. В учреждении, рассчитанном более чем на 1,3 тыс. человек, имеется храм, библиотека, клуб на 400 человек, спортзал и даже подаренная «Норникелем» современная киноустановка для просмотра фильмов в высоком качестве. По некоторым данным, именно в интересах производственных мощностей этой компании и работает большинство заключенных, а в самом учреждении их обучают профессиям «станочник-деревообработчик», «машинист крана», «электрогазосварщик», «токарь», «стропальщик». ИК-15, кстати, оборудована столь необходимым Ивану Сафронову сервисом «ФСИН-письмо», которого нет в «образцовой» красноярской ИК-17.

Интересно, что тюремное ведомство информацию о переводе экс-журналиста в больницу по-прежнему не комментирует. «Сообщаем, что осужденный Сафронов И. И. (Иван Иванович.— “Ъ”) содержится в одном из учреждений ГУФСИН России по Красноярскому краю»,— только и сообщили во вторник в главке. Точно такой же уклончивый ответ о местонахождении заключенного в управлении давали и после появления первых сообщений о его этапировании в неизвестном направлении из ИК в Арейском.

Сергей Сергеев