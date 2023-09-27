РЖД съезжает с земли

Компания РЖД решила избавиться от крупного земельного участка в Выборгском районе Ленобласти, занимающего 44,6 га. От его продажи владелец рассчитывает выручить не менее 668 млн рублей. Это привлекательная площадка для строительства коттеджного поселка высокого ценового сегмента, где растет число сделок, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ОАО РЖД выставило на торги 44,6 га в поселке Ленинское Выборгского района Ленинградской области, сказано на сайте госкомпании. Торги по продаже земельного участка намечены на 30 ноября, его начальная стоимость составляет 668 млн рублей. Территория не застроена и подходит под дачное строительство или организацию базы отдыха, говорится в сообщении РЖД. В госкомпании оперативно не ответили на вопросы «Ъ-СПб».

Стартовая цена земли выглядит достаточно интересной с точки зрения использования под малоэтажную индивидуальную жилую застройку, полагает операционный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев. Участок расположен в престижной зоне «Репино-Ленинское», а достаточно крупная площадь позволит разместить в составе проекта расширенную инфраструктуру, повышающую его ценность, рассуждает аналитик.

Это привлекательный район для девелоперов загородной недвижимости, соглашается директор по стратегическому развитию ГК Puzzle Realty Марина Шкурко. Сейчас в этой локации уже представлено более пяти подобных проектов в сегменте «бизнес плюс» и выше, что гарантирует развитую инфраструктуру, объясняет она. С другой стороны, застройщик может столкнуться с длительными сроками реализации проекта, поскольку темпы продаж в верхнем ценовом сегменте рынка сравнительно невысоки, предупреждает господин Кокорев.

Близость площадки к городу также позволяет рассматривать ее для временного отдыха, указывает госпожа Шкурко. По ее словам, территорию целесообразно разделить между коттеджной застройкой и базой отдыха с доходными резиденциями по аналогии с городскими апартаментами. Там самым девелопер минимизирует риски, а потенциальные клиенты перед покупкой недвижимости в собственность смогут сначала попробовать загородную жизнь, арендуя коттеджи на базе отдыха, считает она. Однако под туристические цели локация подходит в меньшей степени, поскольку ее рекреационно-курортный имидж существенно уступает соседнему Курортному району Санкт-Петербурга, уверен господин Кокорев.

По данным ГК Puzzle Realty, за восемь месяцев этого года общее количество сделок в элитном сегменте загородной недвижимости под Петербургом выросло на 12% к аналогичному периоду прошлого года. Это связано с увеличением спроса на участки без обязательного строительного подряда. При этом продажи готовых загородных домовладений незначительно снизились, что связано с сокращением предложения, объясняет госпожа Шкурко.

Интерес к отдыху в Ленобласти также растет. В 2022 году регион посетило 6 млн человек, что на 18,3% больше, чем годом ранее, сказано в материалах администрации Ленобласти. При этом количество туристов, которые останавливались в местных отелях, за этот период выросло на 137%. В регионе работает 424 объекта размещения на 13,8 тыс. номеров, но при этом до сих пор сохраняется дефицит качественного предложения, составляющий 2,5 тыс. номеров, подсчитали в областном правительстве.

Константин Куркин