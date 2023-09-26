Хантер Байден подал в суд на экс-мэра Нью-Йорка Джулиани из-за ноутбука

Сегодня сын американского президента Джозефа Байдена — юрист и бизнесмен Хантер Байден подал в суд против бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа (Руди) Джулиани, позже работавшего юридическим советником Дональда Трампа. Байден-мл. обвиняет Руди Джулиани в том, что он вместе со своим адвокатом Робертом Костелло сознательно нарушили закон, распространив данные с его пропавшего ноутбука.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хантер Байден

Фото: J. Scott Applewhite / AP Хантер Байден

Фото: J. Scott Applewhite / AP

История с ноутбуком Хантера Байдена началась еще в 2020 году. Тогда в США был опубликован компромат на Джо Байдена, найденный в ноутбуке его сына Хантера, который был отдан в ремонтную мастерскую. Устройство отремонтировали, однако за ним никто не пришел и за ремонт не заплатил. Как утверждает руководитель ремонтной компании, все попытки связаться с владельцем успеха не принесли. Владелец компании уведомил власти о ноутбуке и в декабре 2019 года получил предписание ФБР сдать его. Он подчинился, но перед этим скопировал все содержимое жесткого диска на резервный носитель, который передал Роберту Костелло, адвокату Рудольфа Джулиани. Господин Джулиани, в свою очередь, передал копию содержимого жесткого диска ноутбука газете New York Post. Из переписки, которая была найдена на ноутбуке, следовало, что Джозеф Байден, тогда еще бывший кандидатом в президенты, вопреки своим заявлениям, встречался с украинскими бизнесменами, когда его сын Хантер работал в совете директоров газового холдинга Burisma. Для тогдашнего президента Дональда Трампа это стало поводом обвинить своего соперника на выборах в коррумпированности.

Теперь Хантер Байден полагает, что Руди Джулиани и Роберт Костелло «полностью уничтожили» его цифровую конфиденциальность, по сути совершив хакерскую атаку — незаконно овладев данными с его ноутбука. Байден-мл. хочет, чтобы суд признал вину Руди Джулиани и Роберта Костелло в незаконном получении и использовании цифровых данных, определил ущерб, который он понес, и обязал ответчиков компенсировать его.

Евгений Хвостик