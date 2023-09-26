Суд принял версию подсудимого

Суд в Ростове утвердил приговор по делу экс-замначальника отдела полиции Новочеркасска по экономической безопасности и противодействию коррупции Андрея Пасенко. По версии следствия, в 2021 году подполковник за 30 тыс. руб. пообещал подрядчику благоустройства сквера в хуторе Керчик-Савров Октябрьского (сельского) района «закрыть глаза» на недостатки в исполнении контракта. Изначально Андрея Пасенко обвинили в получении взятки, однако суд переквалифицировал обвинение на более мягкое, и в итоге полицейский получил условный срок за превышение должностных полномочий. Прокуратура обжаловала это решение, однако Ростовский областной суд утвердил приговор.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ростовский областной суд оставил без изменения приговор Новочеркасского городского суда по делу бывшего заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД «Новочеркасское» подполковника полиции Андрея Пасенко. Ранее он был признан виновным в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ) и приговорен к двум годам и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд лишил его права занимать определенные должности в правоохранительных органах в течение трех лет.

Уголовное дело в отношении Андрея Пасенко было возбуждено следственным управлением СКР по Ростовской области по статье о получении взятки (ч.2 ст.290 УК РФ).

Как сказано в материалах дела, майор полиции Андрей Пасенко проводил проверку в отношении подрядчика благоустройства сквера в хуторе Керчик-Савров Октябрьского района Ростовской области ООО «Асгард».

По версии следствия, он потребовал от генерального директора фирмы Виталия Фетисова 30 тыс. руб. за бездействие в случае выявления нарушений при исполнении «Асгардом» муниципального контракта.

Руководитель компании-подрядчика согласился передать деньги, но обратился с заявлением о готовящемся преступлении в УФСБ России по Ростовской области. Позднее предприниматель встретился с полицейским возле автозаправочной станции и передал ему 30 тыс. руб. После этого борца с коррупцией задержали сотрудники УФСБ. В апреле 2022 года Новочеркасский городской суд заключил его под домашний арест.

Дело поступило в суд в марте 2023 года. Андрей Пасенко не признал вину по предъявленному обвинению. Он рассказал, что попросил Виталия Фетисова заплатить за экспертизу, и признал, что этим превысил должностные полномочия, однако переданные средства не являлись взяткой.

Вынося решение, суд переквалифицировал обвинение по статье о превышении полномочий, предполагающей более мягкое наказание.

За получение взятки (ч.2 ст.290 УК РФ) обвиняемому грозило до шести лет колонии, а по статье о превышении полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ) — до четырех лет колонии. В итоге суд назначил полицейскому два года и два месяца лишения свободы условно.

Несмотря на то, что в прениях прокурор сам заявлял о необходимости переквалификации, сторона обвинения посчитала приговор несправедливым из-за мягкости наказания и обжаловала его в Ростовском областном суде. Гособвинитель попросил апелляционную инстанцию отменить приговор и передать дело на новое рассмотрение. Однако Ростовский областной суд не нашел для этого оснований.

«Уголовное дело в отношении Пасенко рассмотрено судом первой инстанции в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Выводы суда о доказанности вины осужденного соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела и основаны на непосредственно исследованных в судебном заседании доказательствах»,— говорится в решении.

Кристина Федичкина