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Коммерсантъ FM
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Подрались до реанимации

На рынке в Уфе произошло массовое столкновение с применением оружия

В Уфе полиция возбудила уголовное дело по факту массовой драки, произошедшей вечером 25 сентября на территории торговой базы «На Садовой». В конфликте участвовали около 20 человек, вооруженных топорами, палками и травматическим оружием. Шестеро пострадавших доставлены в больницу, один — в реанимацию с тяжелой травмой головы, еще у одного — несколько огнестрельных ранений. Полиция задержала двух человек по подозрению в причинении вреда здоровью.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

25 сентября в дежурную часть отдела полиции №5 МВД по Уфе поступило сообщение о массовой драке на территории оптового рынка по Садовой улице, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии. По данным источника «Ъ» в правоохранительных органах, драка, в которой участвовали около 20 человек, началась в мясном павильоне, в ход пошли топоры, тесаки для разделки мяса, палки и другое оружие. Участники конфликта — уроженцы Узбекистана и Ингушетии.

Полицейские задержали двоих подозреваемых в причинении телесных повреждений и еще нескольких участников конфликта для выяснения обстоятельств.


По данным источника «Ъ», полицейские изъяли с места происшествия девять гильз, шесть патронов, две пули, палку, три топора, два магазина с патронами, балаклаву.

Как сообщает Telegram-канал Mash Batash, нападавшие передвигались на трех машинах: Cadillac, Lexus и Lada Priora. На опубликованном каналом видео бородатый мужчина крепкого телосложения преследует и избивает своего оппонента, находящиеся рядом мужчины кричат: «Не надо!» Дерущиеся перемещаются по рынку. На следующем кадре человека, упавшего на землю, избивают кулаками, палками, ногами.

Шестеро участников конфликта были доставлены в уфимскую больницу №13. Некий Муталиев находится в реанимации с травмой головы. У 34-летнего гражданина Узбекистана Эгамбердиева — огнестрельные ранения грудной клетки, левого плеча, поясничного отдела, позвоночника и правого бедра. У остальных пациентов, большинство которых являются гражданами Узбекистана, переломы и ушибы в области головы и рук.

По предварительной версии, поводом для ЧП стало противостояние между двумя мужчинами из-за женщины.

При этом детали взаимоотношений между ними разные источники описывают по-разному. По словам одного собеседника «Ъ» в правоохранительных органах, девушка, ставшая причиной конфликта, сначала встречалась с уроженцем Ингушетии, а затем ушла к уроженцу Узбекистана, чем вызвала ревность со стороны бывшего сожителя. По версии другого собеседника, уроженец Узбекистана «бросил» девушку, а она попросила друга своей сестры «поговорить с ним по этому поводу».

По факту случившегося были возбуждены два уголовных дела. Республиканское МВД расследует факт хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). А следственный отдел управления СКР по Орджоникидзевскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего уфимца Иззатилло Абдукодирова по подозрению в покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Прокурор Орджоникидзевского района ходатайствует о передаче в СКР материалов уголовного дела, возбужденного МВД для проведения единого расследования.

Майя Иванова, Уфа

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