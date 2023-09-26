Nordwind: часть пассажиров сдала билеты на задержанный рейс Сочи–Москва

Несколько пассажиров рейса Сочи — Москва авиакомпании Nordwind после многочасовой задержки сдали билеты, сообщила пресс-служба перевозчика. Рейс должен был вылететь в 12:25 мск, но фактически это произошло в 16:50. Во время ожидания пассажиры жаловались, что им не давали покинуть душный салон пока устранялась техническая неисправность самолета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«В связи со сложившейся ситуацией несколько пассажиров отказались от дальнейшего полета. Пассажиры были высажены в терминал аэропорта, багаж выгружен. С ними работают представители службы перевозок»,— говорится в поступившем в «Ъ» сообщении пресс-службы Nordwind.

В сообщении отмечается, что самолет прилетел в Сочи с часовым опозданием. «После завершения посадки по просьбе авиаперевозчика аэропорт предоставил дополнительное оборудование для запуска силовой установки, а также предоставил по запросу авиакомпании климатическую установку»,— говорится в сообщении.

Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видеозапись, на которой командир судна говорит, что самолет не может вылететь из-за неработающих двигателей. «Тягач подъехал и не подключается, потому что нет человека, который вставляет какой-то болт нужный. Это просто возмутительно, слов нет. Первый раз в жизни такое за 40 лет моей летной работы»,— говорит на записи пилот.

Пока устранялась неисправность людей не выпускали из салона. «Это жесть в аэропорту Сочи. Сидим два часа уже, нас не выпускают. Дети просто все мокрые, кому-то плохо стало»,— рассказывала одна из пассажирок рейса. По данным сервиса Flightradar24, речь идет про самолет Boeing 777–300ER с бортовым номером RA-73847. На табло международного аэропорта Сочи рейс был обозначен как N4-6512.

Татьяна Ручкина, Краснодар