На Кубани на отлов и содержание бездомных животных выделили 154 млн рублей

В Краснодарском крае в 2023 году на отлов и содержание бездомных животных выделили 153,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Эти деньги предусмотрены на 11,6 тыс. особей. По словам руководителя департамента ветеринарии Кубани Романа Кривоноса, в этом году существенно выросли субвенции на содержание бездомных животных. Если в 2022 году они составляли 7208 руб. на одну особь, то в этом году уже 13 тыс. руб. В эту сумму входит отлов, содержание, стерилизация, учет, вакцинация и возврат в среду обитания в случае, если животное не проявляет агрессию.

Также, по его словам, в Краснодарском крае растет число приютов, занимающихся содержанием животным. В 2021 году их было девять, в прошлом году — 16, в этом — 17. В общей сложности они рассчитаны на 4,2 тыс. животных.

Кроме того, Краснодар, Новороссийск, Белореченский, Ейский, Крымский, Курганинский, Тимашевский, Туапсинский и Тихорецкий районы определены приоритетными для размещения межмуниципальных приютов. Работы по обустройству таких приютов в настоящее время ведутся в Сочи, Ейском и Туапсинском районах. Подведомственными департаменту учреждениями на регулярной основе проводится льготная стерилизация безнадзорных животных в приютах.

«Обсуждаемая тема крайне злободневная. Об этом говорят частые репортажи по телевидению и ролики в социальных сетях. Вопрос требует неукоснительного внимания. Мы видим, что органами госвласти и местного самоуправления ведется работа по решению проблемы бездомных животных, выделяются финансовые средства из краевого бюджета, уполномоченный орган осуществляет контроль за их расходованием»,— подчеркнул на совещании, посвященном этой теме, спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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