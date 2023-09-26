В правительстве Нижегородской области могут произойти «точечные» изменения

Правительство Нижегородской области 26 сентября 2023 года ушло в отставку. Об этом журналистам заявил губернатор Глеб Никитин по окончании инаугурации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, члены правительства по закону обязаны уйти в отставку в день вступления в должность нового губернатора. Пока все они будут работать в статусе исполняющих обязанности. Через некоторое время начнется процедура согласования состава нового правительства с областным законодательным собранием.

«Я считаю, что у нас устоявшаяся команда. Все доказали свою эффективность. Если какие-то изменения в составе правительства и произойдут, они будут точенными»,— заявил губернатор. Он также сообщил, что уже назначил представителем в Совете Федерации от правительства Нижегородской области Владимира Лебедева.

Сейчас в составе правительства Нижегородской области работает 25 министров руководителей департаментов и управлений. Также в составе правительства восемь заместителей губернатора и четыре заместителя председателя правительства.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», 26 сентября прошла церемония официального вступления в должность губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В начале сентября он второй раз победил на выборах, набрав 8,82% голосов.

Андрей Репин