Генсек ООН призвал мировое сообщество к ликвидации ядерного оружия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность нарастающим уровнем ядерной угрозы и призвал мировое сообщество к ядерному разоружению. Его заявление по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия опубликовано на сайте ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антониу Гутерриш

Фото: Anushree Fadnavis, Reuters Антониу Гутерриш

Фото: Anushree Fadnavis, Reuters

«Геополитическая конкуренция привела к увеличению уровня ядерного риска до показателей холодной войны. С трудом достигнутый за многие десятилетия прогресс в предотвращении применения, распространения и испытаний ядерного оружия сводится на нет. Единственный способ устранить ядерный риск — ликвидировать ядерное оружие. Давайте совместными усилиями раз и навсегда сделаем так, чтобы место этим средствам разрушения осталось только в учебниках истории»,— говорится в послании господина Гутерриша.

Генсек ООН отметил, что обладающие ядерным оружием государства должны взять на себя обязательство никогда и ни при каких обстоятельствах не применять его, чтобы не допустить мировой катастрофы. Он также призвал страны, которые еще не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, незамедлительно сделать это. Для вступления договора в силу его должны ратифицировать 44 государства, которые располагают ядерным оружием или имеют доступ к его созданию. На текущий момент договор ратифицировали 36 стран, включая Россию.

По данным SIPRI, в январе 2023 года из 12 512 боеголовок примерно 9576 находились на складах для потенциального использования — это на 86 единиц больше, чем в январе 2022 года. Девять стран с ядерным оружием — Великобритания, Израиль, Индия, Китай, КНДР, Пакистан, Россия, США, Франция — продолжают модернизацию своих арсеналов. Согласно оценке SIPRI, почти 90% всего ядерного оружия обладают Россия и США.