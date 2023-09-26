Больше 50% петербуржцев не открывают больничный при ухудшении здоровья

Среди жителей Санкт-Петербурга 55% человек отказываются оформлять больничный лист в случае недуга, такие данные приводят СК «Росгосстрах» и Исследовательский центр Зарплаты.ру на основе проведенного опроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наиболее частой причиной, из-за которой работники не берут полноценный отдых для восстановления здоровья, стало то, что петербуржцам достаточно нескольких дней, чтобы вновь хорошо себя чувствовать. Помимо этого, некоторых сотрудников некому заменить на работе или же в организации не жалуют больничные. Некоторые компании (17%) разрешают при недомогании работать удаленно.

Ранее сообщалось, что в Заксобрании Петербурга предложили ввести сертификаты для оплаты услуг психотерапевтов.

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