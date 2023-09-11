Депутат ЗакСа предложил ввести сертификаты для оплаты услуг психотерапевтов

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь предложил рассмотреть возможность введения системы сертификатов для оплаты услуг психотерапевтов. Об этом 11 сентября парламентарий написал в своем Telegram-канале.

По словам господина Рябоконя, длительный стресс и депрессия, которые возникают у граждан в связи с неблагоприятной социально-экономической и внешнеполитической обстановкой, повышают риски возникновения хронических заболеваний, понижают производительность труда, а также могут вызывать девиантное поведение.

«Думаю, стоит рассмотреть возможность введения системы сертификатов для граждан определенного номинала, позволяющих ими оплатить услуги психотерапевтов»,— написал депутат.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутаты ЗакСа Денис Четырбок и Михаил Барышников разработали законопроект, предоставляющий участникам СВО и членам их семей право на первоочередной прием в государственных и муниципальных органах.

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