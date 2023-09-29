Теперь все иначе

Редактор «Коммерсантъ Business Guide»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

В прошлом веке, в конце 80-х, я поступил в университет. В августе нас, будущих первокурсников, отправили в станицу Багаевскую — помогать работникам местного консервного завода. Он выпускал томатный сок в стеклянных банках, маринованные огурцы-помидоры и прочую плодоовощную вкуснятину. Нас поселили на окраине, «в бывшем пионерском лагере», расположенном в живописном месте: рядом большой песчаный пляж, за ним — широкий, глубокий и чистый Дон. В дневное время мы трудились на заводе. Вручную сортировали банки и резали овощи, работали на складах и конвейере. Вечерами плавали, загорали, отрывались на дискотеках, гуляли, влюблялись... Словом, отдыхали, хорошо и активно проводили время.

С тех пор минуло почти 35 лет. За это время госпредприятия стали частными, ручной труд заменили автоматы, на полях теперь трудятся тракторы с «точным земледелием» и прочей умной электроникой. А то, чем мы в станице занимались «на абитуре», теперь разновидность сельского туризма. Правда, есть и еще одно отличие. Сегодня, чтобы поехать в деревню отдохнуть и потрудиться на местном предприятии или «на настоящей ферме», платят сами горожане, потому что они — агротуристы.

В этом выпуске представлены южные проекты сельского туризма, цифровизации, образования и других направлений отечественного агропрома. Это проекты, в которые инвестирует бизнес и верит государство, предоставляя льготы и гранты.