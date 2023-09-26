Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, чем отличается подход англичанина к искусству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joel Ryan / AP Фото: Joel Ryan / AP

Один из самых продаваемых художников мира Дэвид Хокни родился в 1937 году в Брадфорде (это Йоркшир, Англия. Помните, у битлов «Going back to Bradford»?)

В 1957 году поступил в Королевский колледж искусств в Лондоне, где позже учились все реформаторы, в том числе «Молодые британские художники». В 1960-х он отошел от абстрактного экспрессионизма и начал экспериментировать со стилем, сочетающим абстракцию, фигуратив и поп-арт.

Несколько лет спустя, когда он переехал в Лос-Анджелес, его работы стали натуралистичными и более автобиографичными: он писал домашние сцены и свои знаменитые бассейны, в частности, легендарный «Большой всплеск».

Любопытно, что эта картина была продана за $5,4 млн в 2006 году, а в 2020-м ушла за $29,9 млн, прибавив в цене 454%.

В 2002 году, после почти 40 лет жизни в Калифорнии, Хокни вернулся в родную Англию, где вновь переосмыслил место пейзажей в истории живописи, увлекшись работами Уильяма Тернера и Джона Констебла и исследуя сельскую Британию.

Хокни за свою карьеру экспериментировал со множеством техник — фотомонтажами, факсами и копировальными аппаратами в то время, когда эти инструменты только становились популярными; быстрыми рисунками на iPhone с помощью приложения Brushes Redux и, конечно, на iPad, который является его основным рабочим инструментом с момента его выпуска в 2010 году.

Сегодня он изображает на своем планшете эволюцию времен года и жизнь растений с удивительно небрежным мастерством. Это работа на открытом воздухе, как у импрессионистов, но в цифровом формате.

В 86 лет Хокни продолжает наблюдения за окружающим миром (пейзажи, домашние сцены, цветы, автопортреты) и диалог между классическими техниками и технологиями своего времени. Сейчас он живет во французской Нормандии, в Рюмениле.

И пока по промежуточным результатам 2023-го аукционного года уверенно входит в десятку мировых аукционных продаж.