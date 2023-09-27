Премьеры лиги

Одной из приятных особенностей нынешнего футбольного чемпионата России стал непривычно высокий, по его меркам, градус конкуренции в турнире на стартовом отрезке. После девяти туров таблица первенства выглядит очень плотной, а главное — в нем впервые за несколько лет не видно именно обреченного добраться до золота фаворита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран О плотности турнирной таблицы говорит тот факт, что лидирующий в чемпионате «Краснодар» (с мячом Эдуард Сперцян) опережает идущий шестым «Локомотив» всего на шесть очков

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ О плотности турнирной таблицы говорит тот факт, что лидирующий в чемпионате «Краснодар» (с мячом Эдуард Сперцян) опережает идущий шестым «Локомотив» всего на шесть очков

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

В понедельник в чемпионате России завершился девятый тур. И после него трудно не обратить внимания на одну особенность первенства, которая отличает его от большинства состоявшихся в последние годы.

Любому турниру привлекательность обеспечивает в том числе уровень конкуренции в нем. В российском чемпионате он достаточно часто был вполне пристойным, но сейчас, кажется, взял новую высоту. Во всяком случае, если брать тот отрезок, что охватывает шесть сезонов, включая нынешний, иными словами, период, по ходу которого в первенстве доминировал не отдававший никому золото с 2019 года «Зенит».

Это наблюдение в меньшей степени касается подвала турнирной таблицы. В «зоне вылета», на двух ее низших строчках располагаются «Сочи» и «Факел», на двоих набравшие 11 очков. В минувшие пять лет бывали ситуации, когда после девяти туров аутсайдеры собирали добычу чуточку пожирнее (см. справку). Но в любом случае по сравнению с сезоном, который предшествовал текущему,— первым, целиком проведенным российским футболом в условиях международной изоляции,— позитивные изменения бросаются в глаза. Год назад к десятому туру очевидный кандидат на вылет был известен. У недавно вернувшегося в Российскую премьер-лигу (РПЛ) «Торпедо» в активе значилось всего одно очко, и было понятно, что все идет к тому, что будущей весной клуб, составом и игрой не соответствующий стандартам высшего дивизиона, проследует в обратном направлении. В сентябре 2023 года таких кандидатов не видно и под лупой. Даже располагающийся на 16-й позиции «Факел» весьма кусач и оказывал упорное сопротивление не только командам со скромным потенциалом, но и, допустим, «Краснодару», «Зениту» и «Ростову». И среди его соседей не видно таких, которые собираются с удовольствием утонуть, а пока держатся более или менее прилично благодаря счастливым случайностям.

Аутсайдеры шести последних чемпионатов России после девяти туров и на финише Сезон После девяти туров На финише 2018/19 «Крылья Советов» — 7* и «Енисей» — 5 «Анжи» — 21 и «Енисей» — 20 2019/20 «Сочи» — 6 и «Тамбов» — 5 «Крылья Советов» — 31 и «Оренбург» — 27 2020/21 «Уфа» — 5 и «Ротор» — 2 «Ротор» — 22 и «Тамбов» — 13 2021/22 «Ростов» — 6 и «Урал» — 6 «Рубин» — 29 и «Арсенал» — 23 2022/23 «Урал» — 4 и «Торпедо» — 1 «Химки» — 18 и «Торпедо» — 11 2023/24 «Сочи» — 6 и «Факел» — 5 — *Очки.

Но еще более показательна верхняя часть таблицы. На ее макушке — «Краснодар», а идущий шестым «Локомотив» отстает от него на шесть очков, на расстояние в две победы или один-единственный спад продолжительностью в пару недель, пережитый лидером. В 2020 году формальная плотность шестерки была еще выше (тогда она уместилась в пяти баллах), однако важны нюансы вроде констатации того несомненного факта, что шестеркой перечень безусловных охотников за медалями в чемпионате отнюдь не исчерпывается. Скажем, точно глупо вычеркивать из него обладателя серебра прошлого первенства ЦСКА. Он в двух очках от «Локомотива», и происходящее с армейцами, несмотря на их потери, на растянувшуюся на пять встреч безвыигрышную серию, представлениям об абсолютно полноценном кризисе, как ни крути, совершенно не соответствует. Скорее не кризис, а проблемы с тонкими настройками ввиду некоторых кадровых трансформаций, а в них тренер Владимир Федотов ведь неплохо разбирается.

Разрыв между первым и шестым местом после девяти туров чемпионата России Сезон 1-е место 6-е место Очки между ними 2018/19 «Зенит» «Рубин» 8 2019/20 «Краснодар», «Зенит», «Ростов»* «Спартак» 6 2020/21 «Зенит», «Спартак»* «Локомотив», «Краснодар»* 5 2021/22 «Зенит» «Сочи» 8 2022/23 «Зенит» «Спартак», «Динамо», «Сочи»* 7 2023/24 «Краснодар» «Динамо», «Локомотив»* 6 *Одинаковое количество очков у двух или трех команд.

Еще, видимо, важнее положение «Зенита». Каждый из пяти чемпионских сезонов он проходил примерно по одному и тому же не сверкающему сложными твистами сценарию: резво разгонялся, выходил вперед, потихоньку наращивал преимущество и, наконец, с удовольствием отмечал досрочно завоеванное золото, превращая три-четыре финишных тура в чемпионский парад. Теперь все немного иначе.

У «Зенита», проигравшего в минувшем туре «Локомотиву», в активе 17 очков. В период гегемонии петербуржцев меньше 20 после девяти туров у них вообще не было ни разу (см. справку). И третье место, «чистое», без дележа очков, на таком отрезке для «Зенита» — явление уже, по сути, экстраординарное. Он всегда уже был лидером, как минимум лидерство с кем-то делил, настраиваясь вскоре удрать от оппонента. В этом чемпионате, чтобы удрать, ему придется сильно постараться. При этом есть ощущение, что зенитовский запас прочности после отъезда в Саудовскую Аравию Малкома и в самом деле уже не такой, чтобы видеть в нем клуб, который именно обречен сохранить титул, а в начале сезона просто играет с соперниками в кошки-мышки.

Результаты «Зенита» после девяти туров в шести последних чемпионатах России Сезон Результаты Очки Место 2018/19 7 побед, 1 ничья, 1 поражение 22 1-е 2019/20 6 побед, 2 ничьи, 1 поражение 20 1-3-е с «Краснодаром» и «Ростовом» 2020/21 6 побед, 2 ничьи, 1 поражение 20 1-2-е со «Спартаком» 2021/22 7 побед, 2 ничьи 23 1-е 2022/23 7 побед, 2 ничьи 23 1-е 2023/24 5 побед, 2 ничьи, 2 поражения 17 3-е

Другое дело, что бесспорного фаворита по матчам, состоявшимся в августе и сентябре, не разглядеть ни в одной другой команде. «Спартак» по традиции «колбасит»: он уже успел побывать и на первом, и на девятом месте в таблице. «Динамо» прибавило, но все равно чаще мучается, чем играет в яркий и свежий футбол. «Локомотиву», как и ЦСКА, не хватает стабильности, «Крыльям Советов», внезапно вспорхнувшим на вторую строчку,— ресурсов.

Без явных провалов пока обходится только «Краснодар», еще не терпевший поражений, в то время как у «Зенита» их уже два. Но и тут не все понятно. Краснодарская скамейка не смотрится настолько глубокой, чтобы гарантировать клубу гладкое прохождение марафона, а соблазн списать успехи команды отчасти на календарь весьма велик. По крайней мере ни с «Зенитом», ни с ЦСКА, ни с вдруг обретшими трендовый облик «Крыльями» «Краснодар» еще не пересекался. Пересечения с ними — причем три подряд — произойдут через месяц с небольшим, на стыке октября и ноября. Возможно, после них появится повод провести серьезный апгрейд на данный момент безумно интригующего расклада.

Турнирная таблица сезона 2023/24 В Н П М О 1. «Краснодар» 6 3 0 14:3 21 2. «Крылья Советов» 5 3 1 21:12 18 3. «Зенит» 5 2 2 19:8 17 4. «Спартак» 5 1 3 14:12 16 5. «Динамо» 4 3 2 16:14 15 6. «Локомотив» 4 3 2 15:14 15 7. «Нижний Новгород» 4 2 3 9:8 14 8. «Урал» 4 2 3 8:10 14 9. ЦСКА 3 4 2 19:15 13 10. «Ахмат» 3 2 4 11:10 11 11. «Ростов» 2 3 4 13:19 9 12. «Рубин» 2 3 4 10:18 9 13. «Оренбург» 2 2 5 10:16 8 14. «Балтика» 2 1 6 9:15 7 15. «Сочи» 2 0 7 9:14 6 16. «Факел» 1 2 6 5:14 5

Алексей Доспехов, Евгений Федяков