Курс турецкой лиры к доллару обновил исторический минимум

Курс турецкой лиры в ходе торгов упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару. Согласно данным онлайн-торгов на международном рынке Forex, стоимость доллара превышала 27,5 лиры. По состоянию на 12:00 мск курс доллара к турецкой лире растет на 0,25%, до 27,25 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия — 27,1807 лиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

За последние 12 месяцев курс доллара к турецкой лире вырос примерно на 48%. В попытке ослабить давление на валюту Центробанк Турции четыре раза повышал ключевую ставку. В июне регулятор повысил ключевую ставку с 8,5% до 15% годовых, в июле — до 17,5%, а в августе — до 25%. 21 сентября турецкий ЦБ объявил о повышении ставки сразу на 500 базисных пунктов, до 30%.

Подробнее о повышении ставки в августе — в материале «Ъ» «Турецкая ставка устремилась к новым вершинам».