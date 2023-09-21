Центробанк Турции повысил ключевую ставку с 25 до 30%

Центральный Банк Турции повысил ключевую ставку ставку с 25% до 30% годовых, сообщается на сайте регулятора. Это четвертое повышение ставки с конца июня текущего года, когда было принято решение о смене руководства ЦБ Турции.

«Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции повысил учетную ставку — ставку аукционного однонедельного репо — на 500 базисных пунктов, до 30%»,— отмечают в турецком Центробанке.

Турецкий ЦБ также пообещал «решительно использовать» все имеющиеся в его распоряжении инструменты для стабилизации курса лиры и уровня инфляции в стране. По информации турецкого издания TRT Haber, к концу 2023 года уровень ключевой ставки в Турции может достигнуть 45%. Таргет ЦБ по инфляции — 5%. Сейчас уровень инфляции в Турции составляет 38%.

«Прямые иностранные инвестиции, улучшение условий внешнего финансирования, продолжающийся рост валютных резервов, положительное влияние доходов от туризма на сальдо текущего счета и растущий внутренний и внешний спрос на активы, номинированные в турецких лирах, внесут значительный вклад в повышение стабильности цен»,— полагают в ЦБ.

В июне Центральный банк Турции возглавила Хафизе Гайе Эркан — она стала первой женщиной на этом посту (училась в Принстоне, работала в Goldman Sachs). Спустя две недели ее работы на посту ставка в Турции была повышена c 15% до 17% годовых. До ее назначения ставку в Турции не повышали на протяжении 27 месяцев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Турецкая ставка устремилась к новым вершинам».

Александр Кислов