АКРА подтвердило кредитный рейтинг Челябинской области на уровне АА (Ru)

Кредитный рейтинг Челябинской области сохранен на уровне АА (Ru) с прогнозом «Стабильный». Об этом сообщает рейтинговое агентство АКРА.

По словам аналитиков, действующий кредитный рейтинг региона обусловлен умеренно низким уровнем долговой нагрузки и высокой эффективностью использования бюджетных средств в совокупности с гибкостью бюджетных расходов.

«Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают существенная зависимость налоговых поступлений региона от его металлопромышленного комплекса, а также возрастающая потребность бюджета в дополнительных источниках финансирования капитальных расходов»,— отмечает агентство АКРА. При этом аналитики ожидают, что прирост поступлений по ряду налоговых доходов региона по итогам этого года частично превысит показатели, утвержденные законом о бюджете.

Кредитный рейтинг Челябинской области сохраняется на уровне АА (Ru) c прогнозом «Стабильный» с декабря 2019 года.