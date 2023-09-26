Депутаты Челябинска утвердили ликвидацию внутригородских районов

Челябинская городская дума утвердила законодательную инициативу о ликвидации внутригородских районов как отдельных муниципальных образований. Решение было принято единогласно на заседании 26 сентября.

Разработанный в порядке законодательной инициативы проект закона предусматривает возвращение одноуровневой системы местного самоуправления. Собрания депутатов внутригородских районов будут ликвидированы, а городскую думу снова будут выбирать челябинцы на прямых выборах.

Утвержденную инициативу гордума направит в Законодательное собрание Челябинской области, которое должно принять законопроект, чтобы запустить процесс преобразований органов местного самоуправления. Планируется, что он стартует весной 2024 года.

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