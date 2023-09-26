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Коммерсантъ FM
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В Колумбии президента футбольного клуба застрелили после поражения команды

Президент колумбийского футбольного клуба «Тигрес» Эдгар Паес был застрелен в Боготе после поражения в матче второй лиги с «Атлетико» (2:3). Об этом сообщила пресс-служба в официальном аккаунте команды в соцсети X (бывшая Twitter).

«С глубокой печалью сообщаем об убийстве президента нашего коллектива Эдгара Паеса. Этот прискорбный инцидент произошел, когда он возвращался домой после матча с "Атлетико"»,— говорится в сообщении.

El Colombiano со ссылкой на отчет полиции пишет, что господин Паес получил огнестрельные ранения в грудную клетку, шею и череп, когда ехал на автомобиле возле стадиона «Метрополитано де Течо». Он был доставлен в больницу, где скончался. По информации ESPN, в него выстрелил один из двух проезжавших мимо на мотоцикле мужчин. Вместе с Эдгаром Паесом в момент нападения была его дочь. Она не пострадала.

63-летний Эдгар Паес возглавил клуб в 2015 году. При нем «Тигрес» добился наибольшего успеха в своей истории — вышел в элитный дивизион в 2016-м, но через год вернулся во вторую лигу. В текущем сезоне клуб является одним из аутсайдеров дивизиона.

Милена Костерева

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