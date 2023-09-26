Софт «Лаборатории Касперского» начнут распространять через китайского производителя электроники Centerm

«Лаборатория Касперского» заключила OEM-соглашение с китайским производителем тонких клиентов и планшетов Centerm на право устанавливать на его устройства свой софт — Kaspersky Thin Client на базе KasperskyOS. А Centerm сможет распространять готовые программно-аппаратные комплексы через региональных партнеров и дистрибуторов. Тонкие клиенты — это устройства в инфраструктуре компании, которые переносят обработку больших массивов данных на сервер.

По оценке «Лаборатории Касперского», к концу 2023 года в мире будет продаваться более 5 млн тонких клиентов на сумму примерно $1,5 млрд, а объемы продаж решений для организации виртуальных рабочих столов (VDI/DaaS) достигнут $2,6 млрд. В России же в 2023 году соответствующие рынки составят не менее 3 млрд руб. По данным IDC, рынок тонких клиентов будет придерживаться среднегодового темпа роста около 6% в течение 2021–2026 годов.

В вендоре считают, что Kaspersky Thin Client эффективен для использования в организациях из любых отраслей с большой филиальной сетью и территориально распределенной структурой. В частности, это госсектор, коммерческие компании, промышленные и логистические предприятия. Первое соглашение о совместном тестировании решений «Лаборатории Касперского» на устройствах Centerm было заключено компаниями в ноябре прошлого года. Также в прошлом году компания сообщала, что вложила в защищенную KasperskyOS $17 млн.

Татьяна Исакова