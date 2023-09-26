Около 75% челябинцев выступают за отмену НДФЛ для зарплат до 30 тыс. рублей

Порядка 75% жителей Челябинска поддерживают отмену налога на доходы физических лиц с зарплатами до 30 тысяч руб. в месяц. Об этом по итогам опроса экономически активного населения города сообщает сервис SuperJob.

Сторонников отмены НДФЛ для части граждан в Челябинске больше среди мужчин, нежели женщин — 76% против 72%. Преимущественно за такую идею выступают местные жители в возрасте до 34 лет (74%), чем более старшее поколение. Инициативу ожидаемо поддержала большая честь тех, кого она касается напрямую — 79% горожан с зарплатой до 30 тыс. руб. в месяц.

Ранее фракция ЛДПР в Госдуме направила на рассмотрение в правительство РФ законопроект об отмене НДФЛ для граждан с ежемесячными доходами ниже 30 тыс. руб.

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