Анапская винодельня Галицкого зарегистрировала новый бренд

Винодельческая компания «Русский терруар» зарегистрировала торговый знак PETROUCHKA, следует из базы Роспатента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Речь идет о 33-м классе международной классификации товаров. В него входят различные товары и услуги, в том числе производство слабых и крепких алкогольных напитков.

У «Русского терруара» уже зарегистрировано восемь винных брендов: «Галицкий&Галицкий», Cosaque, «Неандерталец», Ballet Blanc, Grand Jete и др.

ООО «Русский терруар» учреждено в сентябре 2016 года в Краснодаре. Основным видом деятельности компании является выращивание винограда. Владеют компанией краснодарский бизнесмен, миллиардер Сергей Галицкий (51%) и его полный тезка Сергей Галицкий-мл. (49%), которого СМИ называют шурином известного предпринимателя.

Как указано на сайте винодельни, под проект задействовано 200 га земель, расположенных в окрестностях Анапы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток винодельческой компании «Русский терруар» сократился по итогам 2022 года до 9,8 млн руб. (42,8 млн руб. годом ранее). Выручка компании увеличилась до 86,2 млн руб. против 27,2 млн руб. в 2021 году.

Годом ранее Суд по интеллектуальным правам отказался удовлетворять иск компании «Русский терруар», признав обоснованным отказ Роспатента в регистрации товарного знака La Comete Russe («Русская комета»).

Роспатент не стал регистрировать винный бренд La Comete Russe, обнаружив схожесть с зарегистрированной ранее торговой маркой — Vin De La Comete («Вино из кометы») — принадлежащей московской компании «Руссан», которая занимается импортом и оптовыми поставками вин и коньяков.

Наталья Решетняк

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