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Коммерсантъ FM
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Дилеры ожидают подорожания легковых машин в России на 30% в 2023 году

Автомобильные дилеры прогнозируют, что в России продолжат дорожать новые легковые машины. Ожидается, что за 2023 год рост цен составит 30% в годовом выражении, заявил вице-президент и исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов.

По его словам, повышение утильсбора и серьезные колебания курса рубля уже привели к подорожанию автомобилей. «До конца года, к сожалению, еще ожидаем рост цен… К концу года можно говорить о повышении до 30% с января»,— сказал он «РИА Новости».

Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы был проиндексирован с августа. Начавшийся на этом фоне рост цен на автомобили в РФ сохраняется и в сентябре. В среднем, по данным проведенного «Ъ» опроса дилеров, удорожание составило от 4%, доходя до 20% в отдельных случаях.

Подробности — в материале «Ъ» «Цены все еще рулят».

Лаура Кеффер

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