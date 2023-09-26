Чистая работа

С 2018 года доля жителей Пермского края, которым доступна качественная питьевая вода, выросла с 89,4 до 95,84%. Эти показатели стали результатом федеральной программы «Чистая вода». На проект было выделено более 2,3 млрд руб., что позволило модернизировать систему водоснабжения. Однако эксперты отмечают, что пока удалось решить не все проблемы: в регионе остаются проблемные территории, а на качество воды также влияет изношенность самих сетей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На конец прошлого года 94,6% жителей Пермского края были обеспечены качественной водой

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ На конец прошлого года 94,6% жителей Пермского края были обеспечены качественной водой

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Федеральный проект «Чистая вода» входит в нацпроект «Жилье и городская среда». Он направлен на повышение качества воды для жителей России. В рамках проекта осуществляется модернизация систем водоснабжения. В Пермском крае проект «Чистая вода» реализуется с 2019 года и рассчитан до 2024 года. Согласно паспорту проекта, к началу действия программы, по итогам 2019 года, доля источников централизованного водоснабжения, отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, составляла 89,4%. В соответствии с планом, к концу 2024 года этот показатель должен был вырасти до 93,1%. Однако уже по итогам прошлого года доля населения края, обеспеченного качественной питьевой водой, составила 95,84%. Такие данные „Ъ — Ресурсы и ЖКХ“ сообщили в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, которое осуществляет мониторинг качества воды в регионе.

В управлении рассказали, что по поручению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» проводятся исследования качества питьевой воды в рамках социально-гигиенического мониторинга и при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий. Ежегодно исследуется примерно 16 тыс. проб питьевой воды. При этом в ведомстве отмечают улучшение качества воды.

Так, по результатам 2022 года, удельный вес проб питьевой воды, не отвечающих гигиеническим нормативам, составил 3,9% по санитарно-химическим и 1,9% по микробиологическим показателям. В этом году данный показатель составил 3,2% и 1,3% соответственно. Наибольший удельный вес «нестандартных» проб воды по санитарно-химическим показателям с превышением среднекраевого уровня отмечен в Чусовском, Пермском, Суксунском, Ординском, Кишертском, Частинском, Ильинском, Кунгурском, Березовском районах, а также в городах: Нытва, Краснокамск, Губаха, Гремячинск, Чайковский.

Превышение среднекраевого показателя по микробиологическим критериям отмечено в Кунгурском, Кишертском, Октябрьском, Суксунском, Кудинском, Большесосновском, Частинском, Осинском, Уинском, Березовском, Бардымском районах, в Гремячинске, Горнозаводске, Краснокамске и Губахе, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Как рассказали в ведомстве, в этом году увеличено количество проверок в отношении субъектов, снабжающих население питьевой водой. Если в прошлом году управление выявило 416 нарушений по результатом проверок, то в 2023 году эта цифра выросла почти вдвое — до 736 выявленных нарушений. Сумма штрафов в прошлом году составила 801 тыс. руб., а в этом — 1592 тыс. руб.

По воде писано

Краевые власти в течение последних четырех лет ведут активную работу по строительству и модернизации систем водоснабжения в муниципалитетах. В министерстве ЖКХ уточнили, что в программу реализации федерального проекта «Чистая вода» на 2019–2024 годы вошло девять мероприятий по модернизации объектов. «В общей сложности за указанный период будет направлено из бюджетов разного уровня 2,3 млрд руб. За счет средств федерального бюджета — около 2,2 млрд руб.»,— рассказали в минЖКХ.



На данный момент в рамках программы уже реализовано шесть проектов. Мероприятия по реконструкции систем водоснабжения выполнены в Лысьве, Краснокамске, Осе, в Мотовилихинском районе Перми, в пос. Лямино Чусовского городского округа, пос. Менделеево Карагайского округа. Благодаря федеральному финансированию за последние годы повышено качество воды для более 300 тыс. человек, рассказали в министерстве ЖКХ Пермского края.

Одна из наиболее проблемных территорий, где остро стояла проблема качества воды — город Краснокамск. Ранее водоснабжение Краснокамска обеспечивал водозабор Краснокамского целлюлозно-бумажного комбината (ООО «Кама»). Водозаборные сооружения располагались на промплощадках, что не соответствовало требованиям санитарных норм и правил. Качество воды еще сильнее ухудшали ливневые и производственные сточные воды. Качество водоснабжения города начиная с 1980-х годов критиковалось различными ведомствами, в частности Рос­природнадзором и прокуратурой. Кроме того, у Краснокамска отсутствовала резервная схема водоснабжения, из-за чего 56-тысячный город не раз оставался без воды. Например, в 2009 году в ЗАО «ПромхимПермь» произошел разлив растворителя, который через очистные сооружения стек в Каму. В итоге водозабор Краснокамска пришлось остановить, и город на несколько дней остался без воды.

Рассматривалось два основных варианта водоснабжения Краснокамска — из подземных источников Нытвы и с Чусовских очистных сооружений. Проблему удалось решить только два года назад — в 2021 году Краснокамск был запитан с Чусовского водозабора.

Замдиректора ООО «ПКФ «Уралкомп» Аркадий Колоколов считает, что проблема доступа чистой воды актуальна для Краснокамска до сих пор. Он пояснил, что протяженность водопровода от Чусовского водозабора до Краснокамска составляет 130 км. В результате до жителей города вода доходит трижды хлорированной. «Это называется гипер­хлорирование. Я не знаю ни одного человека в Краснокамске, который бы рискнул пить воду из-под крана. Не зря в Краснокамске самое большое количество в крае киосков по продаже воды»,— отметил руководитель. Господин Колоколов полагает, что намного более эффективно было запитать Краснокамск и Закамск от подземных источников Нытвы, где вода намного более качественная.

По капле

Как рассказали в министерстве ЖКХ Пермского края, в настоящее время продолжаются работы по модернизации систем водоснабжения в д. Мерекаи Ординского округа и в микрорайоне Заозерье города Перми. В результате выполненных работ качественной питьевой водой уже в этом году будут обеспечены еще 6 тыс. жителей региона.



Помимо этого, в Октябрьском округе в поселке Щучье Озеро началась реконструкция системы водоснабжения. Реализованные мероприятия позволят обеспечить качественным водоснабжением около 2 тыс. жителей поселка. Все работы планируется завершить в 2024 году.

Осенью прошлого года на проблему качества воды в регионе обратил внимание уполномоченный по правам человека в Пермском крае. В докладе «О доступности жителям Пермского края чистой питьевой воды» он отметил ряд проблем, связанных с доступностью питьевой воды в регионе, по которым чаще всего жаловались жители края. В частности, омбудсмен указал на случаи использования источников централизованного питьевого водоснабжения, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям; недостаточное обеспечение качественной питьевой водой потребителей, связанное с природными и антропогенными факторами, в том числе с загрязнением источников водоснабжения, вторичным загрязнением питьевой воды в сетях водоснабжения из-за высокого износа и отсутствием повсеместного внедрения систем водоподготовки. «Несмотря на то что благодаря очистным сооружениям вода на выходе из источников водоснабжения в основном соответствует нормативным требованиям, дойдя до потребителя — она подвергается повторному загрязнению: увеличивается содержание железа и ряда других загрязнений по причине износа централизованной системы трубопроводов подачи воды (дырявые, ржавые стальные трубы, кроме того, изнутри с хлорорганическими и бактериальными загрязнениями)»,— говорится в докладе. По данным уполномоченного, объекты водоснабжения в регионе изношены более чем наполовину, что негативно сказывается на качестве воды.

Бывший зампред краевого правительства Антон Удальев, курировавший ЖКХ, пояснил, что программа «Чистая вода» предусматривает реконструкцию именно водозабора и очистных сооружений. При этом проект является капиталоемким. Воплотить его без федерального софинансирования и обеспечить чистой водой всех жителей края было бы нереально. Несмотря на то что состояние сетей также влияет на качество воды, которая доходит до конечного потребителя, основную нагрузку несет именно водозабор.

«При этом запас прочности у сетей водоснабжения есть, и сети ремонтируются постоянно — это бесконечный процесс»,— отметил господин Удальев.

По словам специалиста, в регионе остается много проблемных территорий, и мерить эффективность программы количеством процентов жителей, которым доступна чистая вода, не совсем корректно. По словам Антона Удальева, обеспечить чистой водой крупные населенные пункты проще, чем отдаленные территории с небольшим количеством жителей. «Каждый последующий процент становится дороже»,— считает господин Удальев.

Ирина Суханова