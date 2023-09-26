Энергичный сервис

Эксперты в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, особенно в той ее сфере, которая зависит от использования тепловой и электрической энергии, в последние годы обращают внимание на резервы энергосбережения как метода оптимизации издержек. Если на старте государственной кампании по повышению энергоэффективности российской экономики многие участники рынка ЖКХ относились к мерам по энергосбережению как к «обязаловке», навязанной «сверху», то изменение экономических условий повысило интерес к различным способам экономии затрат. Одним из основных инструментов энергосбережения стал энергосервисный контракт.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экономия электроэнергии при установке современных светодиодных светильников достигает 75%

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Экономия электроэнергии при установке современных светодиодных светильников достигает 75%

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В сентябре 2023 года правительство РФ утвердило госпрограмму «Энергосбережение и повышение энергоэффективности». По плану, она позволит сократить потребление энергоресурсов на единицу продукции более чем на треть, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Механизм энергосервиса предлагает участнику рынка ЖКХ (муниципалитету, учреждению, компании, управляющей жилым домом) заключить со специализированной организацией договор на модернизацию или оснащение подведомственного хозяйства современными энергосберегающими технологиями. При этом затраты на внедрение этих технологий несет исполнитель договора, но стоимость работ компенсируется не из бюджета заказчика, а за счет достигнутой экономии. Иными словами, если энергосервисная организация устанавливает в здании энергосберегающие лампы, то в течение прописанного в контракте срока она получает разницу между оплатой освещения до и после установки ламп. В этот период расходы владельца здания на освещение сохраняются на «доэнергосберегающем» уровне, однако после истечения прописанного в контракте срока лампы остаются в его собственности.

По данным российской Ассоциации энергосервисных компаний (РАЭСКО), в 2021–2022 годах в целом по России было заключено более 1 тыс. контрактов. Пермский край среди всех регионов страны по количеству таких соглашений находится в середине списка. Для сравнения: если в 2021 году в лидирующем по количеству энергосервисных контрактов Санкт-Петербурге было заключено 269 контрактов, то в Пермском крае — только семь.

Если рассматривать количественные характеристики, то преобладающими видами энергосервиса являются модернизация систем внутреннего и наружного освещения, а также установка автоматизированных тепловых пунктов и тепловой защиты зданий. При этом самыми капиталоемкими услугами были модернизация дизельной генерации с переходом на возобновляемые источники энергии.

По данным отчета РАЭСКО, одним из самых заметных игроков рынка является ООО «ЕЭС-Гарант». Компания занимает около 15% федерального рынка энергосервисных услуг в сегменте контрактов стоимостью менее 100 млн руб. В самой компании отмечают, что работают в сфере энергосервиса еще с первых лет становления отрасли и реализовали за этот период более 1,2 тыс. контрактов, 14 из которых — в Пермском крае.

Одним из крупных региональных игроков является ПАО «Перм­энергосбыт», работающий в этой сфере с 2010 года. Заместитель генерального директора компании Олег Скачков отмечает, что за этот период было реализовано около 100 энергосервисных контрактов. «Не ограничиваем свою деятельность территорией Пермского края, но преимущественно, конечно, работаем в родном регионе»,— пояснил он.

По данным отчета РАЭСКО, основная доля заказчиков — учреждения образования, спортивные объекты, культурно-досуговые организации (примерно 80%), а также организации, эксплуатирующие системы уличного освещения (15%).

Данные клиентской базы «ЕЭС-Гарант» релевантны общей статистике: большую часть клиентов компании в части энергосервиса составляют администрации городов и муниципалитетов, различные бюджетные заказчики, такие как школы, детские сады, больницы и поликлиники, спортивные учреждения (ледовые арены, манежи и другие). «Работы по таким контрактам предполагают замену уличного и внутреннего освещения, систем отопления зданий, замену котельных и прочее. В числе клиентов также — промышленные предприятия разных отраслей. Для таких клиентов «ЕЭС-Гарант» модернизирует системы цехового освещения, компрессорное оборудование, котельные и генерационные установки»,— отмечают в пресс-службе компании.

В Пермском крае картина схожая. «Среднестатистического клиента определить довольно сложно: мы работаем со всеми, у кого есть потребность в оптимизации затрат на ресурсоснабжение, от управляющих компаний и объектов бюджетной сферы до крупных промпредприятий»,— рассказывает Олег Скачков.

Потенциал энергосбережения через энергосервис на объектах бюджетной сферы, по оценкам аудиторов, составляет от 20 до 50%. Олег Скачков отмечает, что верхний порог экономии еще выше: «Каждый проект уникален, доля снижения энергозатрат варьируется от 20 до 65% от первоначального объема, а срок исполнения — от трех до шести лет». В «ЕЭС-Гарант» подчеркивают, что величина экономии электрической энергии, используемой для наружного и внутреннего освещения, при установке современных светодиодных светильников достигает 75%. «По тепловой энергии средний размер экономии составляет 20–22%, а в отдельных случаях доходит и до 30% в год. Средний срок действия контрактов — шесть-семь лет»,— поясняют в компании.

Будет исполнено

Несмотря на очевидные преимущества, развитию системы энергосервиса препятствует ряд негативных факторов. В 2023 году специалисты Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России совместно с РАЭСКО подготовили обзор судебной практики в области энергосервиса и энергосбережения за 2021 год. В основном рассматриваемые иски были связаны с требованиями энергосервисных компаний о взыскании задолженности по контрактам, о признании незаконными решений и предписаний антимонопольных органов, о взыскании задолженности по договору подряда, о признании недействительными результатов торгов.



Авторы обзора отметили, что из заключенных в 2021 году 989 энергосервисных контрактов досрочно было расторгнуто 4,9%. Олег Скачков уточняет, что негатив в сфере энергосервиса обычно связан с недопониманием клиентом особенностей реализации и исполнения энергосервисного контракта. «Но это единичные ситуации, они урегулируются после переговоров и разъяснений — в этом заинтересованы как мы, так и заказчики. Каких-то вопиющих случаев неисполнения заказчиком обязательств в нашей практике не было»,— уточняет он.

По данным РЭА, наибольшее количество судебных споров между сторонами энергосервисных контрактов возникло относительно выполнения обязательств. При этом в 37 судебных спорах в качестве истца выступали энергосервисные компании, в 13 — заказчик работ. По словам экспертов, несоблюдение условий контрактов возникает в части исполнения мер по экономии ресурсов заказчиком, из которой складывается прибыль энергосервисной организации. Ответные претензии касаются невозможности исполнения мер экономии по причине неисправности приборов учета или поломок энергосберегающего оборудования, которые не устраняются своевременно.

Впрочем, в энергосервисных организациях отмечают, что при правильно заключенном договоре взаимные претензии практически исключены. «Все эти вопросы жестко регламентируются базовым нормативным актом — ФЗ-261,— говорит Олег Скачков.— Порядок расчета выплат закрепляется в договоре. Если есть приборы учета, то объем этот определяется по приборам, если нет — то расчетным методом и выплаты фиксированы. Закон также регламентирует ответственность заказчика и исполнителя в части обслуживания оборудования, эксплуатации зданий и так далее».

В «ЕЭС-Гарант» отмечают, что возможных негативных моментов удается избежать еще на этапе оценки проекта, когда компания анализирует риски с финансово-экономических, юридических и технических сторон. В части поставщиков и производителей оборудования также производится тщательный отбор в рамках действующего законодательства. «Любой энергосервисный контракт содержит условия о способе расчета достигаемой экономии: по приборам учета либо расчетно-измерительным способом согласно методике, утвержденной Минэнерго РФ. Способ расчета зависит от конкретной ситуации у заказчика до заключения контракта. Контрактом преду­смотрены четкие обязательства заказчика о размере и сроках оплаты достигаемой экономии, а также ответственность за нарушение этих обязательств. Кроме того, как правило, в обязанности заказчика входит надлежащее содержание и обслуживание своего объекта, на котором устанавливалось новое оборудование, а также самого оборудования. В достижении экономии и эффекта от энергосервисного контракта всегда заинтересованы обе стороны»,— подчеркивают в компании.

Отдельные эксперты упоминают, что проблемой является то, что энергосервисные договоры мало распространены в многоквартирных домах, так как подрядчик должен подписать договор с каждым собственником. «Это зачастую делает энергосервис просто невозможным», — утверждают эксперты РЭА. В Госдуме РФ находится законопроект, авторы которого предлагают заключать энергосервисный договор по решению общего собрания собственников дома. Его рассмотрение в решающем чтении запланировано на осень 2023 года.

Резервы для экономии

По данным РАЭСКО, если с 2010 по 2021 год количество энергосервисных контрактов в России стабильно росло, то в 2022 году их число упало по отношению к аналогичному периоду 2021 года почти вдвое. «Исходя из нашего опыта, количество энергосервисных контрактов снижается по трем причинам: самые выгодные в части экономии контракты уже выполнены, растут цены на оборудование и стоимость привлечения денежных средств. Но главным сдерживающим моментом остается фактор неэкономический, когда потенциальный клиент отказывается от контракта по причине „зачем что-то делать и менять, и так все работает“. Казалось бы, этот тезис опровергнут тысячами позитивных примеров энергосервисов по всей России, но, тем не менее, до конца изжить его не удается»,— говорит Олег Скачков.



И все-таки участники рынка сохраняют оптимизм. «Вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности актуальны сейчас и сохранят свою значимость в будущем. Энергосервис — действенный механизм, который помогает решить вопрос модернизации оборудования, не требуя от заказчика вложений „здесь и сейчас“. При этом расчет с энергосервисной компанией ведется на протяжении всего контракта»,— подчеркивают в «ЕЭС-Гарант».

Дмитрий Астахов