Пермяки попали в сети

Программа бесплатной догазификации в Пермском крае, стартовавшая два года назад, к настоящему моменту позволила подключить к газу около 10 тыс. домохозяйств, притом что число заявок приблизилось к 50 тыс. «Газпром» выделил на догазификацию в крае более 10 млрд руб. Эксперты считают, что увеличению темпов газификации мешает отсутствие кадров, а популярность программы можно повысить, добавив к бесплатному монтажу газопроводов до фасадов домов льготу на покупку внутридомового газового оборудования, которое абонент приобретает за свой счет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 50 тыс. домовладений Прикамья могут попасть в бесплатную программу догазификации

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Более 50 тыс. домовладений Прикамья могут попасть в бесплатную программу догазификации

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Догазификация сбывается

В 2021 году Пермский край оказался в числе 15 регионов РФ, в которых власти и «Газпром» договорились провести догазификацию. Программа реализуется по поручению президента РФ.





Догазификация — строительство газовых сетей к частным домовладениям в уже газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан. Те домовладения, которые находятся в населенных пунктах, где есть газ, будут догазифицироваться до границ земельного участка бесплатно, решили власти. В Пермском крае правительство взяло на себя повышенное обязательство: доплачивать газовикам, чтобы они доводили газ еще ближе к потребителю — прямо до фасада дома.

Уровень газификации в Пермском крае — средний по стране. На конец 2021 года он составлял 62,9%, при этом более высокий уровень отмечается в городах Прикамья — 73%, тогда как на селе — только 30,9%.

Из 45 муниципальных образований региона на 2021 год были газифицированы 39, то есть имели подведенные к поселкам газопроводы. Однако далеко не везде при строительстве газопровода жители подключали свои домовладеления к газу. «В прежние годы „Газпром“ строил газопровод до поселка, а отводы до дома строились за счет населения. Решение о строительстве того или иного газопровода принималось исходя из заявок потенциальных потребителей, которые собирали и подавали власти муниципалитета. Но не всем эта услуга была по карману»,— вспоминает бывший гендиректор ООО «Пермрегионгаз» Игорь Шубин.

Бывший гендиректор АО «Газпром газораспределение Пермь» (ГГП) Николай Благов отмечает, что подключение домохозяйства до границы участка была весьма недешевой услугой. Крупное домохозяйство могло заплатить 100–150 тыс. руб., мелкий дом — около 80 тыс. руб.

На начальном этапе программы сообщалось, что более 50 тыс. домо­владений Прикамья могли попасть под «догазификацию», что менее 7% от всех газифицированных в Пермском крае квартир и домов (по данным «Газпрома», их в Пермском крае 777 тыс.).

Президентская программа стала очень популярна в Прикамье. За два года ее действия поступило 44 тыс. заявок на догазификацию, из них 96% переведены в договоры. По итогам первого года действия программы регион занял второе место в России по количеству исполненных заявок после Московской области.

«Газпром», в свою очередь, создал возможность для подключения 23,5 тыс. домовладений в 2022 году. В 2023 году появилась техническая возможность для догазификации еще около 18 тыс. домовладений. Наиболее активными по количеству заключенных договоров и осуществленных пусков газа стали Пермский округ и Пермь, а также Кунгурский округ, сообщили в «Газпром газораспределение Пермь».

Подключить газ сразу всем желающим «Газпром» оказался не в силах. По данным компании, в рамках догазификации в 2022 году газ был подан в 5,2 тыс. домовладений, в 2023 году — в 4,9 тыс. Таким образом, была выполнена только каждая четвертая заявка, и очередь на подключение растягивается на годы.

«Очередь на догазификацию есть, сложно отработать одновременно все заявки с сел и деревень»,— подтвердил проблемы с очередями Игорь Быкариз, глава Краснокамского городского округа.

В «Газпром газораспределение Пермь» отмечают, что своевременно выполняют подключение потребителей, готовых к приему газа. «Срок подключения домовладения к газовым сетям там, где для этого уже создана техническая возможность, зависит от готовности потребителей к приему газа»,— пояснили в пресс-службе ГГП.

Для подачи газа собственнику необходимо подготовить свой дом к приему газа: оборудовать котельную, купить и установить газовое оборудование, а также с помощью специализированной организации обеспечить строительство газовой разводки в доме, напоминают в компании.

На сайте Единого оператора газификации указано, что если сети подведены до границы земельного участка, то подключение дома проводится за 30 дней; если сеть необходимо вести на расстояние 30 м — то 100 дней, и один год — если необходимо проложить газопровод длиной 500 м.

Впрочем, заявленные темпы подключения можно считать успешными. Бывший гендиректор ГГП Николай Благов вспоминает, что, когда он руководил компанией, в год подключались 2–3 тыс. домохозяйств, в один из годов был рекорд — 4,5 тыс. подключений. В то же время бывший вице-премьер края Антон Удальев говорит, что после 2017 года в Пермском крае вышли на уровень 7,5 тыс. подключений в год.

«Проект догазификации, безу­словно, благо для сельского населения. Уровень газификации Краснокамского округа очень высок. Газ давно пришел во все крупные сельские населенные пункты. Однако подключение далеко не всем было по карману. Сегодня у нас ажиотаж. Те, у кого не было финансовой возможности подключиться, буквально завалили газовиков заявлениями. Ведь трубу подводят до фасада дома совершенно бесплатно»,— рассказал глава Краснокамского округа Игорь Быкариз. В качестве примера он приводит село Мысы, где догазифицируют целые улицы.

Деньги — в трубу

У масштабной программы два источника финансирования — бюджет и «Газпром». Затраты Пермского края — финансируется доведение трубы по земельному участку к дому. Как сообщили «Ъ — Ресурсы и ЖКХ» в краевом минЖКХ, в рамках региональной программы газификации расходы федерального бюджета составляют 116 млн руб., краевого — 2,8 млрд руб., бюджета муниципалитетов — 93 млн руб.





Основные расходы несет Единый оператор газификации — ООО «Газпром газификация» (ГГ). В ГГП отказались уточнить стоимость мероприятий по догазификации в Пермском крае. Согласно годовым отчетам ГГП за 2021 и 2022 годы, финансирование происходит прямыми траншами от ГГ к пермской компании, которые проходят через одобрение советом директоров.

Всего в 2021 году было оформлено десять договоров на общую сумму 8,3 млрд руб., и четыре договора в 2022 году на общую сумму 1,8 млрд руб. Исходя из этого, пермский «Газпром» должен был получить на программу догазификации 10,6 млрд руб. По данным «Ъ — Ресурсы и ЖКХ», за два года компания освоила более половины этой суммы. Согласно бухгалтерскому балансу ГГП, привлеченные заемные средства компании за один отчетный период выросли с 1 млрд руб. в 2021 году до 6,4 млрд руб. к концу 2022 года. А основные средства компании за тот же период увеличились с 11,8 млрд руб. до 18,3 млрд руб.

Наиболее интересный вопрос касается возвращения средств. Транши оформляются как беспроцентный заем, который пермская компания затем должна будет вернуть. Займы 2021 года должны быть возращены до конца 2023 года, займы образца 2022 года оформлены на более длительный период — до конца 2071 года. Таким образом, до конца 2023 года компания должна вернуть Единому оператору газификации значительную сумму. В ГГП эти данные не комментируют.

Источник, близкий к «Газпрому», пояснил, что сейчас вопрос о возврате средств не поднимается. По его мнению, скорее всего возврат средств произойдет через амортизацию основных средств ГГП в тарифе газотранспортной организации. В этом случае затраты окупятся за 40–50 лет, и население практически не ощутит их в стоимости газа.

В минЖКХ края напомнили, что тарифы на газ утверждаются Федеральной антимонопольной службой. Что касается бюджетных денег, то «Газпром» получает возмещение на догазификацию согласно предоставленным отчетам. «Уверен, что власти не дадут включить в тарифную составляющую расходы на догазификацию и, таким образом, переложить их на потребителя»,— говорит Антон Удальев.

Подрядчики-помощники

«Газпром газораспределение Пермь» ведет газификацию не только собственными силами, значительная часть работ выполняется подрядчиками. В госзакупках нет информации о размещении подрядов ГГП в рамках догазификации.





Источник на рынке подрядных услуг отмечает, что сейчас у ГГП четыре основных подрядчика: пермские ООО «Доминант-Билдинг», ООО «ТГС», ООО «Спецмонтажсервис», ООО «Трансгаз Инжиниринг». Причем главным исполнителем программы называют ООО «Доминат-Билдинг». Согласно их данным, только в этом году подрядчик возместил расходы на догазификацию на сумму 1,3 млрд руб. Его доля в программе, по разным оценкам, колеблется от 25 до 40%.

Проблемы догазификации

Плюсом программы стало то, что буквально за один год на селе в Пермском крае вырос уровень газификации сразу на 2% — с 30,9 до 32,78%. Всего на сегодняшний день с жителями региона заключено свыше 49 тыс. договоров на догазификацию, а собственники 40 тыс. домо­владений уже получили эту возможность.





Сколько будет продолжаться догазификация в Прикамье, пока неясно. В «Газпром газораспределение Пермь» обладают средствами на ее реализацию в 2024 и 2025 годах. «Мероприятия по догазификации обеспечены финансированием в полном объеме»,— заявили в ГГП.

В правительстве Пермского края смотрят на более длительную перс­пективу. В минЖКХ, в частности, сообщили «Ъ — Ресурсы и ЖКХ», что до конца 2030 года уровень газификации домовладений в муниципалитетах Прикамья достигнет 79,4%.

По данным источника, головная организация рекомендовала пермской компании увеличить в этом году число подключений к газу в рамках догазификации.

Увеличить темпы догазификации пермскому «Газпрому» мешают проблемы с кадрами, уверен Николай Благов. В условиях СВО и демографических проблем за высококвалифицированными сварщиками идет настоящая охота, добавляет он. Соседние регионы перекупают пермских сварщиков зарплатой в 100–150 тыс. руб. в месяц, тогда как в пермской компании им могут платить только 50–60 тыс. руб. в месяц. В итоге кое-где программа пробуксовывает, считает газовик.

По словам господина Благова, в регионе реально увеличить число подключений до 30 тыс. в год, но пока внутренних ресурсов не хватает. Он отмечает, что сейчас догазификация обходится дороже, чем если бы изначально был построен газопровод со 100%-ным подключением абонентов. По сути, «Газпром» уже потратил деньги на разработку проектов, а теперь ему приходится делать множество проектов отводов до границ участка. По мнению Николая Благова, дешевле было бы делать это все в комплексе.

Антон Удальев считает основной проблемой поведение будущих абонентов газовой сети. Потенциальные абоненты выражали заинтересованность в строительстве газопровода, однако фактически не готовы нести сопутствующие затраты.

Эксперт напомнил, что догазификация — это не 100%-но бесплатная услуга, ведь клиент все равно несет расходы на приобретение газового оборудования внутри дома и покупку плиты. Задача власти — обеспечить максимальными льготами приобретение такого оборудования, создать все условия для его покупки потребителями.

Вячеслав Суханов