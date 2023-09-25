Инвесторам поищут льготные участки

Особая экономическая зона «Кулибин», площадь которой в этом году увеличилась вдесятеро — до 724 га, в перспективе ближайших семи лет может быть увеличена до 6 тыс. га, в том числе на территории других муниципалитетов. По словам гендиректора АО «Корпорация развития Нижегородской области» Игоря Ищенко, в перспективе 2030 года для промышленных резидентов могут появиться и свои энергетические мощности, так как собственная генерация даст для инвесторов тариф заметно дешевле, чем у Россетей. Некоторые депутаты отметили необычайно большое количество затратных концессионных проектов региональной корпорации на общую сумму свыше 130 млрд руб. и посоветовали ей выделить приоритеты в своей деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены нижегородского правительства ждут новых резидентов ОЭЗ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Члены нижегородского правительства ждут новых резидентов ОЭЗ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Гендиректор АО «Корпорация развития Нижегородской области» Юрий Ищенко на заседании бюджетного комитета заксобрания доложил о результатах и планах работы региональной госкомпании. Она выступает концессионером по 18 крупным проектам — от строительства школ в области и возведения Ледового дворца до реконструкции берегоукрепления на правом берегу Оки между метромостом и Молитовским мостом и модернизации общественного электротранспорта в Нижнем Новгороде. Общая сумма обязательств по концессиям составляет более 130 млрд руб.

Значительную часть своего отчета Игорь Ищенко посвятил планам развития ОЭЗ «Кулибин», по отношению к которой корпорация выступает управляющей компанией. Весной с согласия Минэкономразвития РФ территория зоны в Дзержинске с льготным налоговым режимом для промышленных инвесторов увеличилась с 74 га до 724 га. Пока в «Кулибине» есть 17 резидентов, которые заявили свои инвестиции почти на 26 млрд руб. и пообещали создать в Дзержинске 1,8 тыс. новых рабочих мест, рассказал господин Ищенко.

В перспективе до 2030 года, по его словам, территория ОЭЗ «Кулибин» может быть расширена до 6 тыс. га.

«Для нас критически важно заполнить эту зону резидентами, которые могли бы соответствовать ее критериям и статусу Дзержинска как центра нефтехимической промышленности страны», — сообщил директор корпорации.

По его словам, более 35% территории от более 700 га уже зарезервированы за имеющимися предприятиями-резидентами. «Мы видим в ОЭЗ большой потенциал и хотим помогать инвесторам делать проекты полного цикла не только в традиционной химии и нефтехимии, но и в логистике, фармацевтике, НИОКР в различных отраслях», — пояснил Игорь Ищенко.

При этом новые инвесторы могут столкнуться с нехваткой квалифицированных рабочих и инженеров, поэтому в областной корпорации совместно с вузами и техникумами прорабатывают отдельную программу обучения и привлечения специалистов. Для привлечения рабочей силы в ОЭЗ «Кулибин» есть планы построить жилой микрорайон в Дзержинске на шесть тысяч жителей (около двух тысяч работников и их семьи).

Кроме дорог и сетей, которые проектирует областной концессионер, в «Кулибине» планируют обзавестись и собственным энергоцентром, построив генерирующие мощности до 6 МВт. В перспективе они могут быть увеличены до 60–70 МВт. По словам Игоря Ищенко, это имеет смысл, так как стоимость собственной электроэнергии для резидентов ОЭЗ будет вдвое ниже, тем тариф Россетей. В разговоре с «Ъ-Приволжье» он уточнил, что пока корпорация планирует газопоршневую электростанцию под действующих потребителей не более 1–2 МВт, но он надеется на растущий интерес инвесторов к региону и потенциальный спрос на энергомощности.

«Что касается 6 тыс. га — мы будем искать подходящие участки по всей Нижегородской области. Это могут быть распределенные территории. Они и не должны быть только в Дзержинске, иначе на нас другие муниципалитеты обидятся», — заключил он.

Депутаты в целом благосклонно приняли доклад гендиректора АО «Корпорация развития Нижегородской области», однако председатель бюджетного комитета Александр Шаронов не преминул заметить, что частных инвестиций в проектах концессионера практически нет, он использует бюджетные средства, и регион несет соответствующие финансовые риски. Чтобы избежать чрезмерной долговой нагрузки на казну Нижегородской области, депутаты совместно с минфином ограничили объем расходных обязательств по концессиям до 20% от собственных доходов бюджета.

Депутат Дмитрий Бедняков, заметив, что у корпорации множество капиталоемких проектов, предложил расставить приоритеты и сосредоточиться на наиболее важных стройках, чтобы «быстрее получить максимально эффективный результат».

В четверг отчет АО о промежуточных итогах работы будет заслушан на пленарном заседании заксобрания во время «правительственного часа», после чего парламентарии смогут задать свои вопросы.

Роман Кряжев