Градозащитники ополчились на рейверов

На минувших выходных в Санкт-Петербурге в здании бывшего Сберегательного банка на набережной Фонтанки, 78, прошла шумная вечеринка, которая пришлась не по нраву местным градозащитникам. Активисты возмутились, что в заброшенном помещении без электричества и воды несколько сотен человек устроили шумную вечеринку до самого утра. При этом в апреле хранители исторического облика города уже били тревогу: объект пытались разграбить вандалы, которые занимались расхищением интерьеров. В 2008 году Смольный передал памятник «СВ-Консалт» для реконструкции под гостиницу, которая так и не завершилась. В итоге договор с инвестором был расторгнут, но по сей день облик здания вызывает стойкие постапокалиптические ассоциации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Звуки техно в здании Управления сберегательных касс (построено в 1899–1900 годах) были слышны с полуночи до семи часов утра воскресенья 24 сентября

Фото: Екатерина Борисова Звуки техно в здании Управления сберегательных касс (построено в 1899–1900 годах) были слышны с полуночи до семи часов утра воскресенья 24 сентября

Фото: Екатерина Борисова

Звуки техно в здании Управления сберегательных касс (построено в 1899–1900 годах) были слышны с полуночи до семи часов утра воскресенья 24 сентября. Как пишет градозащитный Telegram-канал «SOS СПб СНОС», несколько сотен человек собрались в актовом зале и устроили там рейв в духе петербургских девяностых. Поскольку в доме даже нет воды и не работает электричество, диджейское оборудование сквоттеры (лица, самовольно заселяющиеся в бесхозные помещения.— "Ъ-СПб") подключили с помощью бензиновых генераторов, а для освещения зажгли свечи. «На минувших выходных в актовом зале состоялся "нео-готический бал", а если по-простому — старый добрый рейв. Собралось человек 300, билеты продавали заранее»,— говорится в сообщении. Проходка на мероприятие стоила от 700 до 2200 рублей, а в импровизированном баре продавался алкоголь.

В 2008 году Смольный передал здание, которое обладает статусом регионального памятника, компании «СВ-Консалт» — как инвестору, который должен был реконструировать его под гостиницу с устройством подземной парковки. Однако после того, как работы не были выполнены, в 2016 году городские власти расторгли соглашение. «В связи с неисполнением инвестором инвестиционных условий КИО были приняты меры по расторжению договора. Действия КИО оспаривались инвестором в судебном порядке»,— сообщили в комитете.

При этом сама фирма и вовсе оказалась на грани банкротства, но при этом продолжала активно оспаривать расторжение договора в судах. Так, в феврале текущего года Арбитражный суд Северо-Западного округа признал правоту правительства, но «СВ-Консалт», в свою очередь, подало жалобу уже в Верховный суд РФ. На данный момент, по информации КИО, бывший инвестор окончательно проиграл все суды.

К 2023 году здание государственных сберегательных касс стало очередной «заброшкой». В апреле градозащитники заявили, что внутри исторического объекта «толпами орудуют мародеры», которые, по их словам, расхищают интерьеры, выносят мебель и срезают старинные люстры. Активистам тогда удалось добиться закрытия помещений. Сейчас там также появилась охрана. Однако теперь их беспокоит, что эти стены облюбовали и рейверы. Они сетуют, что подобные вечеринки часто проводились в «лихие 90-е», когда со стороны государства зачастую отсутствовал контроль за массовыми мероприятиями и продажей алкоголя, а также настаивают, что рейв был незаконным.

В 2018 году Российский аукционный дом пытался продать здание на торгах со стартовой ценой 360 млн рублей. На его реконструкцию под гостиницу было отведено 64 месяца, но в итоге торги не состоялись. По данным КИО, здание находится в собственности города и передача иному лицу для проведения ремонта не допускалась.

При этом на сервисе объявлений об аренде появилась информация о сдаче «Творческого кластера». «Историческое здание с высокими потолками, просторными светлыми залами и большими арочными окнами открывает свои двери для всевозможных творческих мастерских и студий, спортивных и хореографических секций, а также предлагает свой уют и тепло офисов для развивающегося бизнеса»,— гласит текст. Клиентам предлагают низкую арендную ставку (500–800 рублей за метр), но при условии, что они сами должны делать ремонт. Сейчас в некоторых помещениях действительно идут подготовительные работы. В частности, там должна появиться гончарная мастерская, студии вокала и звукозаписи, а также ивент-агентство и многое другое.

Андрей Кучеров